Keinemusik-Open-Air in Zürich: Überschwemmung und chaotische Zustände

Ein Auftritt von Adam Port und Rampa vom Label Keinemusik in Zürich fiel am Freitag buchstäblich ins Wasser. Nach Regenfällen wurde das Event-Areal am Hardturmplatz überschwemmt. Danach kam es zum Teil zu chaotischen Zuständen, unter anderem an den aufgestellten Dixi-Toiletten, die von Wasser umgeben waren. Videos der Veranstaltung gingen danach auf Social Media viral.

Kritik am Umgang mit dem Wetterereignis wurde in den vergangenen Tagen immer lauter. Neben der Frage, wie die Planungen der Veranstalter:innen im Falle starken Regens aussahen, beschäftigt viele Menschen auch das Event an sich: So wird das lieblose Stage- und Lichtdesign kritisiert, vor allem im Verhältnis zum Ticketpreis von umgerechnet 170 Euro in der günstigsten Kategorie.

Das Berliner Label Keinemusik steht schon seit einiger Zeit unter Kritik. Events des Labels werden als Ort der Inszenierung vermeintlich perfekter Social-Media-Momente betrachtet, in denen die Musik und das gemeinsame Tanzen nicht mehr im Mittelpunkt steht. Im Rahmen der Kritik gehen immer wieder Videos viral, in denen das Publikum bei Keinemusik-Veranstaltungen bewegungslos Handys und Kameras hochhält.

Nach einer Veranstaltung am 15. Juni in London beschwerten sich Fans unter anderem über chaotische Zustände am Einlass. Für den Auftritt auf dem Zamna Festival in Tulum im Januar 2025 wurde Keinemusik von Fans kritisiert, weil Adam Port mitten im Set plötzlich und ohne Erklärung von der Bühne verschwand.