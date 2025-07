Worms: Polizei findet Drogen im Wert von rund einer Million Euro

In einer Lagerhalle in Worms fanden Ermittler:innen der Wormser Kripo und der Mainzer Staatsanwaltschaft mehr als zehn Kilogramm Kokain und mehrere Hundert Gramm Ecstasy. Die Ermittlungen liefen bereits seit Ende letzten Jahres. Am vergangenen Mittwochvormittag kam es in Mannheim zu einer Drogenübergabe, bei der Spezialeinheiten der Polizei eingriffen und einen 31-jährigen Mann aus Worms festnahmen. Daraufhin durchsuchten die Beamt:innen dessen Wohnung und eine Lagerhalle, die der Verdächtige nutzte. Dort fanden sie Drogen im Wert von einer Million Euro. Auch Schreckschusswaffen wurden sichergestellt.

Der Mann aus Worms sitzt nun in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen im Fall andauern. Ihm droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe.