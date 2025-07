Tag der Clubkultur: Bewerbungsphase beginnt

Für den diesjährigen Kulturpreis zum Tag der Clubkultur können sich Clubs und Kollektive ab dem 23. Juli bewerben. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 20. August, teilnehmen können sowohl Kollektive als auch Clubs. In fünf verschiedenen Kategorien werden Initiativen mit Preisgeldern zwischen 5.000 und 20.000 Euro ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 1. Oktober statt.

Zum Tag der Clubkultur wird auch in diesem Jahr wieder eine Festivalwoche stattfinden. Unter dem Motto „Bridging Realities – 35 Years Of Movement” soll der 35. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung begangen und dessen Bedeutung für die Berliner Clubkultur reflektiert werden. Am Programm können sich alle Akteur:innen der Clubkultur beteiligen, um einen „Resonanzraum für künstlerische, aktivistische und kuratorische Beiträge” zu schaffen. Die Festivalwoche findet vom 3. bis zum 12. Oktober statt.

Der Tag der Clubkultur wird seit 2020 von der Clubcomission Berlin durchgeführt. In seiner ursprünglichen Form war er in der Pandemie eigentlich „als Lebenszeichen der Berliner Clubs in existenzbedrohenden Zeiten konzipiert”. Nun wird mit dem alljährlichen Kulturpreis und der Festivalwoche das künstlerische Engagement der Berliner Clubszene ausgezeichnet. Unterstützt wird der Tag der Clubkultur von der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie vom Musicboard Berlin.