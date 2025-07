Paris: Techno Parade aufgrund von Geldmangel abgesagt

Die Pariser Techno Parade wird auch 2025 nicht stattfinden. Wie der Veranstalter Technopol vergangene Woche bekanntgab, fehlt es am entsprechenden Budget. Damit fällt die Parade bereits zum zweiten Mal in Folge aus. 2024 scheiterte es allerdings nicht am Geld – im letzten Jahr musste die Veranstaltung wegen der Olympischen Spiele abgesagt werden.

„Wir haben daher die Entscheidung getroffen, unser Finanzierungsmodell zu überdenken und künftig auf langfristige Partnerschaften zu setzen, um unser Event nachhaltig zu sichern”, erklärt Technopol in einem offiziellen Statement. Für 2026 kündigte man eine „erneuerte und ebenso ambitionierte” Ausgabe an.

Der Mitgründer der Techno Parade und ehemalige französische Kulturminister Jack Lang äußerte gegenüber Le Parisien harsche Kritik: Die Absage sei eine „Demütigung für Paris, Frankreich und den French Touch”. Er warf dem Verein Technopol Inkompetenz vor und betonte: „Die elektronische Musik braucht ein großes, populäres Event.”

Die Techno Parade wurde 1998 ins Leben gerufen und war lange ein Aushängeschild der französischen Clubkultur. Zuletzt versammelten sich 2023 zum 25. Jubiläum 400.000 Besucher:innen in den Straßen der französischen Hauptstadt. Insgesamt wurde die Parade nun zum vierten Mal abgesagt – nach 2001 wegen dem 11. September, 2021 wegen der Pandemie und 2024 wegen Olympia.