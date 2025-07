Fatboy Slim: Bildband angekündigt

Fatboy Slim kündigt den Bildband It Ain’t Over…’Til The Fatboy Sings an, der am 16. Oktober erscheinen wird. Das Buch beschäftigt sich mit der über 40-Jährigen, wechselhaften Karriere des britischen Musikproduzenten und DJs. Auf mehr als 300 Seiten werden mehr als 1.000 Bilder zu sehen sein.

It Ain’t Over…’Til The Fatboy Sings (Bild: Rocket 88)

Fatboy Slim, bürgerlich Norman Cook, wurde in Bromley im Süden von London geboren und lebt nun in Brighton. In seiner Karriere war er Teil der Indie-Band The Housemartins, der Hip-Hop-Gruppe Beats International und der Funkpop-Band Freak Power. Unter seinem Solo-Projekt Fatboy Slim prägte er das Big-Beat-Genre und konnte damit die größten Erfolge seiner Karriere feiern. Als popkulturelle Meilensteine der Zweitausender gelten die Musikvideos von Regisseur Spike Jonze zu „Weapon of Choice” und „Praise You”, die die Tanzkultur in einen gänzlich unerwarteten Bezugsrahmen stellten.

Als Höhepunkt seiner Karriere darf die Big Beach Boutique II in Brighton 2002 gelten, eine der größten Outdoor-Musikveranstaltungen im Vereinigten Königreich mit 250.000 Besucher:innen. Durch die Ehe mit der BBC-Moderatorin Zoë Ball und durch seine Alkohol-Eskapaden wurde Cook zum Star der britischen Boulevard-Presse. Das letzte Aufsehen erregende Ereignis seiner Karriere war ein gemeinsamer Gig mit seinem Sohn Wendy, der auch als DJ aktiv ist. All diese Stationen sind Teil des Bildbands.

Kurz vor der Veröffentlichung gibt es in Cooks Heimatstadt Brighton eine Q&A-Session zum Buch, moderiert vom britischen Comedian Guy Lloyd. „Ich freue mich, mit dem Publikum in einer wunderschönen Umgebung auf Tuchfühlung zu gehen und einige meiner Geschichten aus meiner Achterbahnkarriere zu erzählen”, so Cook.