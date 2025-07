Durchlüften 2025: Line-Up angekündigt

Vom 17. Juli bis 9. August 2025 findet das Durchlüften Festival im Schlüterhof des Berliner Humboldt Forums statt. Im Mittelpunkt steht dabei die Vielfalt der globalen Musikkulturen. Mit dabei sind unter anderem das kenianisch-deutsche Duo Odd Okodo, die japanische Gruppe ​​Minyo Crusaders oder der französische DJ Killa.

Die mexikanisch-amerikanische Kuratorin Melissa Perales möchte mit dem Festival „eine Plattform für Musiker und Communitys schaffen, auf der sie ihr Handwerk ohne kommerzielle Zwänge teilen können.” Dabei soll im Hof des Humboldt Forum durch die Aufrechterhaltung von Barrierefreiheit ein Ort geschaffen werden, „an dem jeder teilnehmen kann.”

Das Konzert von Fulu Miziki auf dem letztjährigen Durchlüften (Foto: Frank Sperling)

Das Durchlüften Festival findet seit 2021 statt und feiert damit in diesem Jahr seine fünfte Ausgabe. Das Festival ist umsonst und draußen und bietet den Besucher:innen Musik, Kulinarisches und Platz zum Verweilen.

Groove präsentiert: Durchlüften 2025



17. Juli bis 9. August 2025

Humboldt Forum



Tickets: Der Eintritt ist frei

17.07.2025

18:30 -19:10: Intro: Melissa and Herr Dorgeloh? + Poet Logan February: Durchlüften poem

19:15 – 20:30: Ibelissa Guardia Ferragutti & Frank Rosaly (Bolivia, Brazil, and Puerto Rico)

20:45 – 22:00: Minyo Crusaders (Japan)

22:15 – 24:00: Radio Hobo

18.07.2025

19:00 – 20:00: Toshín (Ireland/ Nigerian / Bln)

20:15 – 21:30: Florence Adonni (Ghana)

21:45 – 24:00: Ben Olayinka

19.07.2025

19:00 – 20:00: Jeano Elong & Not OK Jazz (Cameroon, HH)

20:15 – 21:45: Kasiva Mutua (Kenya)

22:00- 24:00: Jumoke Adeyanju aka mokeyanju

24.07.25: X JAZZ Stage @ Durchlüften

19:00 – 20:00: Sera Kalo’s eX.II (Berlin)

20:15 – 21:30: Natalie Greffel (Berlin)

21:45 – 24:00 DJ Femdelic

25.07.2025

19:00 – 20:00: Lollise (Botswana /NYC)

20:15 – 21:45: Mourning [A] BLKstar (USA)

22:00 – 24:00: DJ Killa (Refugee Radio)

26.07.2025

19:00 – 20:00 – Otis Mensah (Sheffield, Bln)

20:20 – 21:45 – Kabeausché (Berlin, Uganda)

22:00 – 24:00 – In Living Color (Bln/Kenya/Nigeria)

31.07.2025

19:00 – 20:10 – Sophye Soliveau (France)

20:25 – 21:50 Ahmedou Ahmed Lowla (Sahel Sounds / Mauritania)

01.08.2025

19:00 – 20:00 – Café Chocolat Evening with Batila & The Dream Bus

20:15 – 21:45 – featuring: Miziguruka (Rwanda), Mariama (Sierra Leone/Berlin), Huguette Tolinga, Nyangombe, and Jolez-Bo (DRC Kongo)

22:00- 24:00 – REFUGE WORLDWIDE DJ (OPEN)

02.08.2025

19:00 – 20:00- Jaliya (BLN)

20:15 – 21:45 – Sorvina (US/Bln)

22:00 – 24:00 – ASA Collect

07.08.2025

19:00 – 20:10 – Charif Megarbane (Beirut, Portugal)

20:30- 21:45 – Etran de L’AÏr (Niger)

22:00- 24:00 – DJ Booty Carrell (D)

08.08.2025

19:00 – 20:15 – ODD OKODDO featuring Ogoya Nengo (Kenya / Germany)

20:30 – 21:45 – Ekowmania & The Rhythmers (Bln/Ghana)

22:00 – 24:00 – DJ Chi aka Robert Machiri

09.08.2025

18:30 – 18:55 – Logan February & Regina Riveros Poetic & Sound performance

19:05 – 19:40 – Gotopo (Argentina,Bln)

20:00- 21:30 – Son Rompe Pera (Mexico)

21:45- 24:00 – Radio Hobo (Bln, Columbia)