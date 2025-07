„The Early Days of Jungle & Drum’n’Bass”: Dokumentation jetzt gratis als Stream

Die Dokumentation The Rest is History – The Early Days of Jungle & Drum’n’Bass ist erstmals kostenlos auf YouTube verfügbar.

Der Film erschien 2019 und war seither nur als Video on Demand zu sehen. Regie führte Peter Costigan, auch bekannt als DJ und Producer Stickbubbly. Er erzählt die Geschichte von den frühen illegalen Raves bis hin zum weltweiten Erfolg von Drum’n’Bass. Dabei greift die Doku auf bisher unveröffentlichtes Archivmaterial zurück und kombiniert es mit Interviews von Szenegrößen, die den Sound von Jungle und Drum’n’Bass entscheidend mitgeprägt haben. Mit dabei sind unter anderem Jumpin‘ Jack Frost, Ray Keith, Dillinja, Lemon D, die Ragga Twins, Micky Finn und Paul Ibiza.

The Rest is History ist eine Hommage an die Pionierjahre von Jungle und Drum’n’Bass, ein Film über Rave, Widerstand und kulturelle Eigenständigkeit. Er beleuchtet, wie sich das Genre aus Piratensendern und Kellerclubs heraus zu einem weltweiten Phänomen entwickelte – getragen von revolutionärem Geist und musikalischer Vision.

Jungle entstand ab den frühen Neunzigern im UK. Der Sound fusionierte Rave-Musik mit Breakbeats, Reggae-Basslines und Dancehall-Einflüssen. Mitte der Neunziger entfernten sich die Produzenten von den Reggae- und Dancehall-Elementen des Jungle, was zur Entstehung von Drum’n’Bass führte.

Der Film The Rest is History – The Early Days of Jungle & Drum’n’Bass lässt sich hier streamen.