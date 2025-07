Blackmass Plastics: Britischer DJ und Producer verstorben

Die britische Bass-Music-Szene trauert um Ian Miley alias Blackmass Plastics. Wie Freunde des Künstlers bestätigten, ist der Produzent und DJ nach jahrelangen gesundheitlichen Problemen verstorben. Die Nachricht wurde am 27. Juni von Peter Dawson alias Convulsive Therapy via Facebook öffentlich gemacht: „Traurige Nachrichten. Ian Miley, auch bekannt als Blackmass Plastics, ist nach jahrelangen gesundheitlichem Niedergang verstorben.” Dawson würdigte ihn als „herausragenden DJ und Produzenten”, der Convulsive Therapy „von Anfang an unterstützt” habe.

Blackmass Plastics war ein Kind der Londoner Underground-Szene der Zweitausender, insbesondere aktiv im Squat-Rave-Umfeld. Als Teil von Crews wie The Leyton Breakers und True Diabolists bewegten sich seine Produktionen zwischen Electro, UK Bass, Hardcore und Breaks. Veröffentlichungen erschienen unter anderem bei SMB Records, Rag & Bone oder Digital Distortions.

Sein kompromissloser Sound fand auch internationale Beachtung. So verwendete Helena Hauff seinen Track „Holy Handgrenade” von 2020 auf ihrer 33-Track-Compilation für Tresor.

„Ich traf Ian zum ersten Mal auf einem Squat-Rave, wir freundeten uns aufgrund unserer Liebe zu Drexciya, dreckigen Basslines und seltsamen Filmen sofort an”, erinnert sich DJ und Freund Controlled Weirdness. „Er war kompromisslos, ehrlich und voller Ideen. Eine der authentischen Figuren der Szene hat unseren Planeten verlassen.”