Hive Festival: 26-Jähriger verstorben

Auf dem Hive Festival kam es erneut zu einem Todesfall. Ein 26-jähriger Mann aus Sachsen bekam am Sonntagabend, dem 22. Juni, gesundheitliche Probleme und verlor das Bewusstsein. Alarmierte Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er noch am selben Tag verstarb. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt weiterhin zur genauen Todesursache.

Bereits im vergangenen Jahr war es zu einem Todesfall auf dem Festival gekommen. Damals wurde ein 37-jähriger Mann leblos vor seinem Zelt gefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Das Hive Festival ist ein Festival für elektronische Musik, das seit 2021 jährlich stattfindet. Seit 2022 findet es in Ferropolis bei Gräfenhainichen statt. Im Jahr 2025 zählte das Festival rund 25.000 Besucher:innen. Zu den diesjährigen Acts gehörten unter anderem Ben Klock, I Hate Models und Astrix.