Fête de la Musique: Spritzenattacken auf Frauen in ganz Frankreich

Bei der Fête de la Musique in Frankreich kam es zu landesweit 145 Anzeigen von Frauen, die Opfer von Spritzenattacken wurden – allein in Paris gingen 21 Anzeigen ein. Zuvor soll es in den sozialen Medien entsprechende Aufrufe gegeben haben, die Täter zu entsprechenden Übergriffen anregen sollten. Laut Polizeiangaben wurden zwölf Tatverdächtige festgenommen.

Einige der Betroffenen wurden in Krankenhäusern medizinisch versorgt und toxikologisch untersucht. Konkrete Ergebnisse liegen bislang nicht vor, sodass unklar bleibt, welche Substanzen sich in den Spritzen befanden. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, klagten mehrere Opfer nach den Stichen über Unwohlsein. Ob es sich um Needle Spiking handelt, ist aber noch unklar.

In der westfranzösischen Stadt Angoulême wurden vier Verdächtige festgenommen, die mutmaßlich 50 Menschen mit Spritzen verletzt haben sollen.

Am Samstag wurde in vielen französischen Städten die Fête de la Musique gefeiert – mit einem vielfältigen Musikprogramm, das sich über den gesamten Tag bis in die Nacht erstreckte. Musiziert wurde sowohl im öffentlichen Raum als auch in Clubs, Bars und anderen Veranstaltungsorten. Auch in Deutschland ist die Fête de la Musique vielerorts ein fester Bestandteil des Sommerbeginns.