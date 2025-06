Mixe des Monats: Juni 2025

Perfo – Reclaim Your City 647 (Reclaim Your City)

So vielfältig wie der Sommer in Berlin ist auch das Repertoire von Perfo. In seinem Mix für Reclaim Your City zeigt er gekonnt, dass er sich auf die Gegebenheiten im Club einstellen kann: Sei es die Spielzeit oder die Stimmung des Publikums. Ob langanhaltend und ruhig oder groovy-mitreißend: Beim Hören wird klar – er kann alles.

Wie kürzlich bei seinem Opening-Set im Berghain führt er langsam an die Substanz. Der Match der Tracks ist on point und die Harmonie auf seiner Seite. „L’expérimental, distillé jusqu’à la quintessence”, heißt es in einem Kommentar, der es ganz gut auf den Punkt bringt: Der Franzose reduziert das Experimentelle auf seine Quintessenz und balanciert zwischen roher Detroit‑Ästhetik und einer verspielten, sinnlichen Note. Es wird auf das Wesentliche reduziert, ohne dabei an Tiefe zu verlieren. Wie in seinem Schaffen als Producer auf Labels wie MORD, 47 oder Hayes zeigt er: Komplexität und Minimalismus schließen sich nicht aus. Jacob Runge