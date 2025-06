Hamburger Bahnhof: Open-Air-Reihe angekündigt

Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Berlin Beats” widmet sich der Hamburger Bahnhof in Berlin vom 13. Juni bis 28. August an zwölf Sommerabenden der elektronischen Musikkultur. Im Garten des Museums wird an ausgewählten Terminen ein Open-Air-DJ-Programm präsentiert.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenfrei. Ergänzt wird das Musikprogramm durch ein wechselndes Streetfood- und Getränkeangebot im Garten. Den Auftakt machte am Freitag, den 13. Juni, „Open House. Tage der offenen Tür”. Am Abend spielten alys (alys) alys und STILL. An den weiteren Terminen ist der Zugang zu den Ausstellungen jeweils bis 20 Uhr mit Museumsticket möglich. Unter anderem wurden Acts wie Freddy K (26. Juni, 19 Uhr), DJ Stingray 313 (10. Juli, 19 Uhr) oder Ogazón (14. August, 19 Uhr) angekündigt. Das ganze Programm findet ihr hier.

Mit der Reihe knüpft man an das vorherige Jahr an, als der Garten des Museums ebenfalls zwischen Juni und August bespielt wurde, etwa von Ellen Allien oder Marie Montexier.

Ein Teil des Programms entsteht in Zusammenarbeit mit dem Berliner Eyewear-Label und Kurator:innenprojekt Kuboraum. Neben künstlerischen Beiträgen wurde gemeinsam eine Capsule Collection entwickelt, die künftig Teil der festen Kollektion von Kuboraum sein wird.