Salon zur wilden Renate: Flohmarkt-Wochenende vor möglicher Schließung

Der Berliner Club Salon zur Wilden Renate kündigt für Anfang Juli ein großangelegtes Flohmarkt-Wochenende an. Unter dem Titel „Renates Reste Rampe” öffnet der Club am Samstag, den 5. Juli, und Sonntag, den 6. Juli, seine Türen, um Technik, Vinyl, Möbel, Dekoration und weitere Teile des Inventars zu verkaufen. Hintergrund ist das mögliche Ende des Clubs am aktuellen Standort.

Die zweitägige Veranstaltung ist als öffentliches Ausverkaufsevent konzipiert. Am Samstag liegt der Fokus auf einem Tech- und Vinylmarkt, bei dem DJs und Produzent:innen Clubtechnik und Schallplatten erwerben können. Am Sonntag folgt ein größerer Flohmarkt mit Auktionen, Vintage-Artikeln, einem Tattoo-Bereich, Kino und Musikprogramm. Beide Tage sollen Gäst:innen ermöglichen, Objekte mit persönlichem oder symbolischem Wert aus dem Club zu erwerben.

Die Renate ist seit 17 Jahren Teil der Berliner Clublandschaft. Der Club beim Treptower Park nennt dieses Unterfangen „Berlin’s biggest moving-out sale”. Weitere Informationen zum Ablauf und erste Einblicke in das angebotene Inventar werden über die Social-Media-Kanäle des Clubs veröffentlicht.