Timedance: Bristoler Label veröffentlicht Compilation zum zehnjährigen Jubiläum

Das Bristoler Label Timedance feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einer Compilation, die 23 Tracks umfasst. Auf TD10 finden sich neben Labelgründer Batu sowohl langjährige Künstler:innen des Labels als auch einige, die ihr Debüt geben.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, wird es zusätzlich zu der Compilation eine Eventreihe in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Festival Draaimolen geben. Für zwei aufeinanderfolgende Tage im September spielen Batu und Teile seines Labelrosters auf der Aura-Bühne des Festivals. Weiter geht es danach mit Shows in Großbritannien, Europa und den USA.

TD10 erscheint am 10. Oktober sowohl auf Vinyl als auch digital. Die Platte beinhaltet Tracks von Pearson Sound, Skee Mask, BADSISTA, Verraco, JASSS, Bambounou, re:ni, Polygonia, 33EMYBW und vielen weiteren Artists. Das digitale Album von TD10 lässt sich bereits für rund 18 Euro vorbestellen.

Batu gründete Timedance 2015 in Bristol. Schnell erarbeitete er sich mit seinem Label einen eigenen Stil an der Schnittstelle von Bass Music und Techno. Inzwischen steht er an der Spitze einer globalen Szene. Auf der Compilation findet sich der gewohnt basslastige Sound mit überraschenden Wendungen.

VA – TD10 (Timedance)

1. atrice & SHALT – Track

2. Batu – Frostbite

3. Ayesha – Burn

4. re:ni – Peace Avenue

5. Lechuga Zafiro – Porta Seca

6. Bambounou – Soul Trippin

7. Skee Mask – Siebkopf

8. Pearson Sound – Zoomies

9. Jabes – UpDow

10. KOI – MUJER SERPIENTE

11. Duckett – Let Me Go

12. Polygonia – Atropa Belladonna

13. El irreal Veintiuno – Fisura

14. Yushh & Jurango – Wake Me When It’s Over

15. Daisy Moon – In Twilight Anguish

16. Marco Shuttle – 808 kisses

17. Minor Science – Mortals

18. Lurka – Maze

19. JASSS – Floating on Egg White

20. 33EMYBW – Ghost Month

21. Metrist – FMY Torch

22. BADSISTA – Silver Plate

23. Verraco – Bleeding



Format: digital /12“