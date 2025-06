Gabber Eleganza veröffentlicht gemeinsam mit seinem Verlag und Kreativnetzwerk Never Sleep, den er im Jahr 2017 gründete, das Fotobuch Manga Corps, das über ein Jahrzehnt japanischer Hardcore- und Gabbergeschichte abbildet. Es vereint seltene Flyer und Artefakte mit DIY-Designs, Cyberpunk-Einflüssen und manga-inspirierten Motiven, die den damaligen Zeitgeist wiedergeben. Das Buch spiegelt eine Subkultur wider, die aus der Verbindung von Rave, Gaming und japanischer Popkultur entstanden ist.

Manga Corps ist mehr als nur ein Archiv – es ist ein Portal in eine alternative visuelle und klangliche Landschaft. Von den ersten Hardcore-Raves in Osaka bis zum explosiven Aufstieg Tokios als Epizentrum des Genres fängt das Buch das wahre Wesen der japanischen Hardcore-Bewegung ein”, heißt es in der Buchbeschreibung des Verlags.

Manga Corps erscheint am 26. Juni und kann für 30 Euro vorbestellt werden.