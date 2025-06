Praga Centrum: Chaos und Festnahmen nach Räumung von Warschauer Club

Der Warschauer Club Praga Centrum wurde von den Behörden geschlossen, nachdem er vier Jahre ohne Lizenz betrieben worden war. Dabei kam es zu chaotischen Szenen. Mitinhaber Łukasz Kondratczyk soll mit seinem Auto in das vom Gerichtsvollzieher beschlagnahmte Gebäude gefahren sein und soll den rechtmäßigen Eigentümer körperlich angegriffen haben.

Der Hintergrund: Das Grundstück, auf dem der Club steht, besteht aus zwei Hallen. Eine ist im Besitz des polnischen Jazzmusikers Michał Urbaniak, die andere gehört der Marie-Curie-Skłodowska-Universität. Beide Hallen wurden in den letzten fünf Jahren vom Praga Centrum genutzt. Urbaniak und die Anwälte der Universität begleiteten den Gerichtsvollzieher zum Club, um dessen Geschäftsführer offiziell zu treffen. Zunächst erschien Kondratczyk nicht.

Der Gerichtsvollzieher übergab dann das Grundstück an die rechtmäßigen Eigentümer. Erst nach Abschluss des Verfahrens erschien der Praga-Miteigentümer Kondratczyk. Zeugen berichteten, dass er in einem gelben Toyota-SUV ankam, an dem ein Haken und eine Seilwinde befestigt waren, mit der er die Metalltore aufbrach. Angeblich fuhr Kondratczyk anschließend mit dem Auto in das Gebäude.

Anschließend soll er Grundstückseigentümer Urbaniak attackiert und so heftig gewürgt haben, dass dieser kurz davor stand, das Bewusstsein zu verlieren.

Die örtlichen Behörden trafen umgehend ein, legten Kondratczyk Handschellen an und brachten ihn in eine Haftanstalt. Ihm werden Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung vorgeworfen. Er darf sich weder dem Grundstück noch Urbaniak nähern und könnte mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren belangt werden.

Die Zwangsräumung ist das Ergebnis eines jahrelangen Konflikts, in dem sich das Team hinter dem Praga Centrum, Follow The Step, weigerte, Miete zu zahlen oder das Gelände zu räumen. Ursprünglich hatte die Medizinische Universität Maria Curie-Skłodowska die Immobilie im Jahr 2020 an die Betreiber aus der Warschauer Clubszene vermietet, kündigte den Vertrag jedoch noch im selben Jahr mit Verweis auf anhaltende Lärmbeschwerden und die unmittelbare Nähe zu einem onkologischen Krankenhaus.

Die letzte Mietzahlung erfolgte im Jahr 2021, das Team des Praga Centrum ignorierte sowohl die Kündigung als auch die anschließenden Gerichtsverfahren über mehrere Jahre hinweg und veranstaltete weiterhin illegal Großevents.

Auf Instagram äußerten sich die Eigentümer des Praga Centrum nur vage zur Schließung. „Danke für all die Jahre”, heißt es dort. Zwei weitere Warschauer Clubs, Luzztro und Smolna, die ebenfalls den Praga-Centrum-Miteigentümern Kondratczyk und Szymanowski gehören, setzen ihren Betrieb hingegen unverändert fort.