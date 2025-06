Tapestry: 10 Kassetten zum Ausprobieren

Khalil – Where’s and Why’s (Defacement)

Die Sache mit Ambient, puh. Da gibt es guten und schlechten, und meistens (also immer) kommt es darauf an, wie man so drauf ist. Das Problem ist, gestern gefällt dir das Pazifikmöwengekreische, und morgen magst du lieber erholsame Gongbäder in buddhistischen Tempelanlagen genießen, und zwischendurch greifst du dir an den Kopf, weil das alles nur schwer auszuhalten ist, auf die Dauer. Dann, es kommt sehr selten vor, hörst du sogenannten Ambient, der gar nichts davon ist. Also gar keiner im klassischen Sinn sein mag und trotzdem tausend Stunden laufen könnte. Im Hintergrund, im Vordergrund, als Lebensentscheidung – so circa wie das hier. Khalil, der Typ hinter dieser Kassette, spielt sonst Gitarre bei einer wunderbaren Metalband und macht halt auch sonst was mit Musik. Das ist schön und gut, und bitte, erzähl‘ mir ausnahmsweise mal nichts von Ben Frost und Carsten Nikolai und diesen ganzen Leuten.