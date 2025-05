30 Jahre Hush: DVS1 kündigt weltweite Jubiläumstour an

DVS1 kündigt eine weltweite Tour zum 30-jährigen Bestehen seines Labels Hush an. Die Tour führt den US-amerikanischen Techno-Producer und -DJ unter anderem nach Amsterdam, Tbilissi, Chicago, Buenos Aires, New York, Johannesburg und nach Kapstadt. In Deutschland wird DVS1 in Berlin am 3. Juli und 23. November sowie in München am 13. Dezember auftreten.

In Detroit, Amsterdam und Brooklyn laufen die Events Wall of Sound. Diese ist ein besonderes Soundsystem, das für das Publikum ein massives, immersives Klangerlebnis schafft. Dabei verlagert sich der Fokus oft vom DJ auf den Klang selbst. Im Wesentlichen handelt es sich um eine lange Reihe von Lautsprechern, die den Zuhörer mit kraftvollem Klang überwältigt.

Das Heimspiel von DVS1 in Minneapolis ist für den 29. November angekündigt. Auf ausgewählten Stopps der Tour begleiten ihn DJs wie Chez Damier (Lissabon), Kaiser (Tbilissi), Justin Long (Chicago) und Deano (Kapstadt). Lichtkünstler Strobert unterstützt den DJ bei den Gigs in Porto und Barcelona mit einem eigens konzipierten Lichtdesign.

Begonnen 1996 als illegale Underground-Partyreihe, entwickelte sich Hush zu einem multidisziplinären Konzept, bestehend aus Eventreihe, Label, Soundsystem und Musikstudio. „Ich wollte nie eine Brand erschaffen. Ich wollte eine Community. Einen Raum für Musik, der nicht kommerziell verwertet wird, sondern uns gehört”, so DVS1 in einem GROOVE-Interview 2017.

Geboren 1976 in Sankt Petersburg, wuchs Zak Khutoretsky in Minneapolis (USA) auf. Schon im Kindesalter entwickelte er ein Faible für elektronische Musik, besonders für Radiohits der Achtziger, die auf Synthesizern basierten. Mitte der Neunziger fing er an, als DJ aufzulegen. Sein internationaler Durchbruch als Producer gelang ihm 2009 mit der EP Klockworks 05 auf dem Label von DJ-Kollege Ben Klock.