Positive Nachrichten für Hamburgs Clubszene: In Altona soll ein neuer Open-Air-Club entstehen – direkt unter der Autobahnbrücke der A7.

Die Bezirksversammlung Altona hat einstimmig beschlossen, bis zu 100.000 Euro für eine mobile Bühne bereitzustellen. Die Fläche, die derzeit als Lager genutzt wird, liegt südlich der Kehre Lederstraße, nahe des S-Bahnhofs Stellingen.

Damit der Sommerclub realisiert werden kann, ist allerdings eine Kooperation mit dem Bezirk Eimsbüttel erforderlich. Während Altona bereits grünes Licht gegeben hat, steht die Entscheidung in Eimsbüttel noch aus. Auch Fördermittel von der Kulturbehörde werden angestrebt. Die Fläche soll im Sommer für Open-Air-Partys und Konzerte genutzt werden und so Hamburgs Clubszene während der besucherschwachen Sommermonate beleben.

Eine letzte Hürde bleibt: Ein Lärmgutachten muss erstellt werden. Trotz der Lage im Gewerbegebiet gibt es Anwohner in unmittelbarer Nähe. Die Grünen in Altona und Eimsbüttel zeigen sich jedoch optimistisch. Läuft alles nach Plan, könnten schon in diesem Sommer die Bässe unter der A7 vibrieren. Eine Entscheidung des Bezirks Eimsbüttel über die Finanzierung des Open-Air-Clubs wurde aber vertagt, weil die SPD Bedenken äußerte. Von der Fläche profitiert Altona stärker, weil in diesem Stadtteil mehr Clubs liegen, die dort Partys veranstalten könnten.