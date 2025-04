„Free Görli”: Demo gegen die Umzäunung von Berliner Park

Am 1. Mai findet im Görlitzer Park die Demo „Free Görli – Rave against the Zaun” statt. Sie richtet sich gegen die geplante nächtliche Umzäunung des Parks. Der Berliner Senat will damit Drogenhandel und Gewaltkriminalität eindämmen.

Die Protestaktion wird von einem Bündnis aus Kulturschaffenden, Anwohner:innen und politischen Gruppen organisiert. Sie kritisieren den geplanten Zaun als Symbol einer autoritären Politik, die den Zugang zu öffentlichen Räumen beschränkt und soziale Probleme nicht löst, sondern lediglich verlagert.

„Den Menschen rund um den Görlitzer Park wird ein nicht-kommerzieller Ort genommen, der Jugend die Zukunft – dem begegnen wir mit Bass, Haltung und ganz Berlin”, so der Sprecher des Bündnisses, Marcus Staiger.

Neben Musik aus den Genres Techno, Hip-Hop, Drum’n’Bass und Dancehall sind auch politische Redebeiträge geplant. Hier kommen der ehemalige Musikmanager Marcus Staiger, der Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Ferat Kocak und die Flüchtlingsaktivistin Napuli Gerlach zu Wort.

Der Görlitzer Park ist seit Jahren einer der kriminellen Hotspots Berlins. Dennoch lehnen viele Anwohner:innen den Zaun ab. Er sei reine Symbolpolitik und verlagere die Probleme in die Wohngebiete um den Park.

Zwischen 13 und 17 Uhr läuft die Veranstaltung im Görlitzer Park, ab 16:30 Uhr zieht die Techno-Demo vom Lausitzer Platz zum Hermannplatz und mündet dort in die „Revolutionäre 1. Mai Demonstration”.