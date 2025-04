Anomalie Art Club: Berliner Club eröffnet als DSTRKT neu

Der Veranstalter Hive übernimmt den ehemaligen Anomalie Art Club und verspricht neben mehr Toiletten und Chill-out Spaces auch „Boiler Room stage setups”.

Der Anomalie Art Club an der Storkower Straße in Berlin-Lichtenberg heißt von nun an DSTRKT. Betrieben wird er fortan an von Hive, einem Berliner Veranstalter, der sich neben verschiedenen Hardtechno-Partys auch mit dem gleichnamigen Festival in Gräfenhainichen einen Namen gemacht hat.

„Es ist offiziell. Nach 12 Jahren unvergesslicher Nächte und roher Energie ist es Zeit, Adieu zu sagen”, heißt es auf der umfirmierten Instagram-Seite. „Die Hive Festival Crew übernimmt, die Venue wird umgebaut, roh und bereit für den Aufprall.” Ferner verspricht Hive „Boiler Room stage setups”, mehr Chill-out-Bereiche und mehr Toiletten.

Der Anomalie Art Club eröffnete 2017 und wurde vom Stay-Free-Partykollektiv betrieben. Die Anomalie bot „eine unverwechselbare Basis für Kunst, Künstler, Kulturschaffende und alle, die es noch werden wollen”, hieß es damals seitens Room Division, der Architekturfirma, die damals den Club ausgebaut hatte.

Verantwortlich für den Club waren die Brüder Jeremy Alexis und Jesse Ludovic Ajwani, die allerdings 2021 aus dem Betrieb ausstiegen. Jeremy Alexis Ajwani gründete später die Knospi UG, die sich den „Vertrieb, die Vermittlung, die Beratung und den Verkauf von Kosmetik- und Nahrungsergänzungsprodukten” zum Ziel gesetzt hat. Die Firma wurde im März 2025 aus dem Handelsregister gelöscht.