Kompakt: 500. Veröffentlichung als Compilation mit Fotobuch angekündigt

​Das Kölner Label Kompakt feiert seine 500. Veröffentlichung mit einer umfassenden Compilation und einem begleitenden Fotobuch. Kompakt 500 umfasst 50 Tracks aus den ersten 33 Jahren des Labels, darunter Werke von Künstlern wie Kaito, Justus Köhncke oder Laurent Garnier sowie den Labelgründern Voigt & Voigt, Jürgen Paape oder Michael Mayer.

„Die 500 ist in unserem schnelllebigen Geschäft eine selten erreichte Katalognummer und soll daher mit einer üppigen 5LP-Box gebührend gefeiert werden”, heißt es in der Ankündigung zum Release. In einem demokratischen Prozess habe man aus den tausenden Tracks der letzten 33 Jahre aber „50 Perlen” ausgewählt.

Das dazugehörige 144-seitige Fotobuch dokumentiert die Geschichte von Kompakt seit der Gründung 1993 und hebt das innovative Grafikdesign des Labels hervor. Das Cover wurde von der langjährigen Künstlerin Veronika Unland, die für die Pop Ambient-Serie bekannt ist, angefertigt.

Kompakt 500 erscheint am 23. Mai und wird mit einer Opening-Party im Museum Kölnischer Kunstverein gefeiert. Zentrale Künstler des Labels spielen DJ- und Live-Sets. Das vollständige Line-up wird noch bekanntgegeben.

Hier könnt ihr die Compilation vorbestellen.

Tracklist:



01. Tocotronic – Pure Vernunft Darf Niemals Siegen (Superpitcher / Wassermann Mix) [Edit]

02. Kaito – Everlasting [Edit]

03. Terranova – Paris Is For Lovers (My Love) feat. Tomas Høffding [Edit]

04. Justus Köhncke – Timecode [Edit]

05. Heiko Voss – I Think About You [Edit]

06. Leandro Fresco / Thore Pfeiffer – Neo [Edit]

07. The Bionaut – Everybody’s Kissing Everyone [Edit]

08. Ada – Lovestoned feat. Raz Ohara [Edit]

09. Superpitcher – Mushroom [Edit]

10. Rex The Dog – Prototype [Edit]

11. Dettinger – Blond 1 [Edit]

12. The Field – Over The Ice [Edit]

13. Robag Wruhme – Calma Calma [Edit]

14. Saschienne – Unknown (Dixon Mix) [Edit]

15. Max Würden – Circles [Edit]

16. Gas – Pop 1 [Edit] 17. Triola – AG Penthouse (2. Epoche) [Edit]

18. Thomas Fehlmann – Making It Whistle [Edit]

19. Scsi-9 – All She Wants Is (Wighnomy Bros. Mix) [Edit]

20. Jürgen Paape – Reval 1 [Edit]

21. The Modernist – Pearly Spencer [Edit]

22. Aril Brikha – Berghain [Edit]

23. T.Raumschmiere – Augen Zu [Edit]

24. Reinhard Voigt – Superskunk [Edit]

25. Schaeben & Voss – Dicht Dran 1 [Edit]

26. DJ Koze – Brutalga Square [Edit]

27. The Orb – Masterblaster [Edit]

28. Michael Mayer – Pride Is Weaker Than Love [Edit]

29. Laurent Garnier – From The Crypt To The Astrofloor [Edit]

30. Anna & Kittin – Forever Ravers [Edit]

31. Mike Ink – Rosenkranz [Edit]

32. Reinhard Voigt – Stille Hände [Edit]

33. Forever Sweet – The Bionaut [Edit]

34. Wassermann – W.I.R. (Sven Väth Mix) [Edit]

35. Blank Gloss – Coiling [Edit]

36. Michael Mayer / Matias Aguayo – Slow [Edit]

37. Wighnomy Bros. – Wurz + Blosse [Edit]

38. John Tejada – Unstable Condition [Edit]

39. Sam Taylor-Wood produced by Pet Shop Boys – I’m In Love With A German Film Star (Gui Boratto Mix) [Edit]

40. Jürgen Paape – So Weit Wie Noch Nie [Edit]

41. Matias Aguayo – Walter Neff [Edit]

42. Voigt & Voigt – Tischlein Deck Dich [Edit]

43. Gui Boratto – Beautiful Life [Edit]

44. Kölsch – Goldfisch [Edit]

45. GusGus – Rivals (DJ Hell Mix) [Edit]

46. Closer Musik – Maria [Edit]

47. Wassermann – Fackeln Im Sturm [Edit]

48. Jürgen Paape – Take That [Edit]

49. Superpitcher – Happiness (Michael Mayer Mix) [Edit]

50. Markus Guentner – Regensburg [Edit]

Format: 12″ / digital

VÖ: 23.05.2025