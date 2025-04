Restrealitaet: Verein übernimmt Betrieb des Forums

Das Forum Restrealitaet wird ab sofort aus einer Vereinsstruktur heraus geführt. Damit reagieren seine Gründer:innen auf Zukunftssorgen der ehrenamtlich betriebenen, unabhängigen Plattform, die laut dem Portal NorthData und dem Impressum des Forums noch als Unternehmergesellschaft im Handelsregister gelistet ist. Diese soll zeitnah aufgelöst werden. Der Verein wurde Ende des vergangenen Jahres gegründet und soll den Weiterbetrieb des Forums sichern, etwa Kosten für Server und die Buchhaltung einspielen.

Den Generationenwechsel, in dessen Zuge sich die Gründer:innen „Schritt für Schritt zurückziehen” werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt, feiert die Restrealitaet mit einer Party im Berliner Club ://about:blank am 18. und 19. April. „Heilsbringer sterben, Staaten vergehen, Clubs werden abgerissen und Magazine verstauben, aber seit stabilen 22 Jahren verballert das Technoforum Restrealitaet zuverlässig sein Budget beim Feiern und hat auch dieses Jahr nicht alle Kerzen auf der Geburtstagstorte”, so der Wortlaut der Ankündigung. Unter dem Motto „Auferstanden aus Rruinen – Totgesagte raven länger” (sic!) spielen Alex.Do, Sachsentrance oder Sven Dohse. Der Eintritt beträgt 20 Euro, alle Gewinne fließen in den Weiterbetrieb des Forums.

Die Restrealitaet wurde 2003 von Berliner Clubgänger:innen als virtueller Ort des Austausches und der Organisation gegründet und versteht sich heute als Gegenentwurf zu algorithmengesteuerten Social-Media-Plattformen. „Es gibt keine Werbung, keinen Datenverkauf, keine Trackingtools, aber dafür ein ernsthaftes Bekenntnis zu Privatsphäre, Datenschutz und Anonymität”, formuliert die rein textbasierte Plattform ihr Ethos.