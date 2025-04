!K7: Berliner Independent-Label​ von US-Musik-Schwergewicht übernommen

Die US-amerikanische Create Music Group hat das Berliner Label !K7 übernommen. Die Bekanntgabe erfolgte zwei Monate nach dem Tod des !K7-Gründers Horst Weidenmüller Anfang Februar. Zahlen zum Deal wurden bislang nicht veröffentlicht.

Mit der Übernahme durch die Create Music Group wird !K7 Teil eines US-Konzerns. Der Wert der 2015 von Jonathan Strauss, Alexandre Williams und Wayne Hampton gegründeten Firma wurde zuletzt mit 1 Milliarde US-Dollar beziffert; man will zunehmend in den elektronischen Musikbereich expandieren. Zuletzt hatte Create einen Teil des britischen EDM-Labels Enhanced Music und den Katalog von Deadmau5 und dessen Label Mou5trap übernommen.

Create macht sich zunächst einen Namen, indem die Firma YouTube-Streams monetarisierte. Dann übernahm das in Hollywood ansässige Unternehmen eine Reihe von Labels und Social-Media-Vermarktern und schloss Vertriebsdeals mit einschlägigen Rap-Künstler:innen ab.

William Smith, CFO von Create Music Group, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Weidenmüller vor seinem Tod: „Horst war ein besonderer Musikunternehmer, der !K7 über 40 Jahre zu einer weltweit anerkannten Marke aufgebaut hat. Wir sind stolz darauf, dass Horst uns sein Vermächtnis anvertraut hat.”

!K7 Music wurde 1985 von Horst Weidenmüller zunächst als Videoproduktionsfirma gegründet und entwickelte sich zu einem international anerkannten Independent-Label mit Standorten in Berlin, London und New York. Das Unternehmen hat sich in den Neunzigern mit der X-Mix-Reihe einen Namen gemacht und wurde mit der Series DJ-Kicks zur globalen Marke, die der elektronischen Musik mit Mixen von Carl Craig, DJ Koze oder Peggy Gou ihren Stempel aufgedrückt hat

„Diese Partnerschaft markiert ein spannendes neues Kapitel für !K7, das es uns ermöglicht, unsere Vision zu skalieren und gleichzeitig unseren Kernwerten unabhängiger Kunst treu zu bleiben”, erklärt Tom Nieuweboer, CEO von !K7.