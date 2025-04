Rote Sonne: Münchner Club startet Community Nights

Ende Mai finden in der Roten Sonne die ersten Community Nights mit einem unangekündigten Line-up statt. In dieser und daran anknüpfenden Nächten gilt das Prinzip „Give What You Can” – jede:r gibt so viel, wie er:sie kann. Der Fokus liegt auf der Gemeinschaft der Feiernden.

Steigende Mieten, Inflation und Publikumsschwund führen bei vielen Clubs zu Preissteigerungen, die an die Besucher:innen weitergegeben werden müssen. Dennoch will die Rote Sonne, nach Vorbild des Tresor.West, für alle zugänglich bleiben.

„Clubsterben ist real – auch wir spüren den Druck. München ist teuer, aber wir wollen für alle zugänglich bleiben. Die Clubkultur muss sich wandeln, hin zu einem Gefühl der Gemeinschaft”, heißt es im Statement des Clubs.

Die erste Community Night findet am Freitag, den 23. Mai, statt.