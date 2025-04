Charlotte de Witte: Debütalbum angekündigt

Charlotte de Witte kündigt ihr Debütalbum auf ihrem Label KNTXT an. Die selbstbetitelte LP erscheint am 7. November 2025. Bereits am 10. April erscheint mit „The Realm” die erste Single des Albums.

Die Debüt-LP mit elf Tracks sei ihr bisher persönlichstes Projekt. „Es ist nicht nur eine Sammlung von Tracks, sondern eine Reflexion darüber, wer ich bin, woher ich komme und was mich antreibt: der Dancefloor”, so de Witte.

Geboren 1992 in Gent, begann de Witte ihre Karriere unter dem Alias Raving George. Mit dem Release von Weltschmerz unter ihrem bürgerlichen Namen schaffte sie ihren internationalen DJ-Durchbruch. Heute zählt Charlotte de Witte zu den erfolgreichsten DJs weltweit.

Charlotte de Witte – Charlotte de Witte (KNTXT)

VÖ.: 7.11.2025

Format: digital



Tracklist: noch nicht bekannt