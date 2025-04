Rosa Greifswald: Club reagiert auf rechtsradikale Sticker

In der Rosa Greifswald wurden rechtsextreme Sticker gefunden. Die Betreiber:innen des Clubs haben sich dazu in einem Statement geäußert.

Zu den im Club gefundenen rechten Symbolen gehören ein „Remigration”-Aufkleber, ein Link zu einer rechtsextremen Webseite und ein Hakenkreuz. Nachdem die Aufkleber entdeckt wurden, begann eine Überprüfung der Videoaufnahmen. Einige Personen stehen nun unter Verdacht.

In einem Statement auf Instagram verurteilten die Betreiber:innen des Clubs die Tat scharf und machten deutlich, dass in ihrem Club kein Platz für rechtsextremes Gedankengut ist. „Wir möchten euch nicht in unserem Club haben!”, heißt es darin unter anderem. Das Rosa Greifswald betont, dass elektronische Musik von Vielfalt und kulturellem Austausch lebt – ein direkter Gegenentwurf zu den Ideologien, die die Aufkleber verbreiten sollen.

Die Betreiber:innen verdeutlichen zudem, dass ihr Team aus Menschen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten besteht, was die Idee einer ethnisch „reinen” Clubkultur ad absurdum führt.

Abschließend machte der Club klar: Wer beim Anbringen solcher Aufkleber erwischt wird, erhält ein Hausverbot und muss mit einer Strafanzeige rechnen.

