Joe Dale: Chicagoer Plattenhändler verstorben

Joe Dale ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Todesmeldung wurde von Gramaphone Records veröffentlicht. Eine Todesursache oder ein genaues Datum wurden nicht bekanntgegeben.

Zusammen mit Carl Borowski leitete Dale seit 1978 den Plattenladen Gramaphone Records, eine zentrale Anlaufstelle für die House- und Dance-Szene in Chicago. Der Laden spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung und Entwicklung des Genres und prägte Generationen von DJs und Musikliebhaber:innen.

Mit einem Fokus auf Tanzmusik, insbesondere House, Techno, Disco und Drum’n’Bass, bot Dale eine Plattform für junge Künstler:innen und setzte sich besonders für die Musikszene Chicagos ein.

Zahlreiche Musiker:innen, darunter Honey Dijon, The Blessed Madonna und Ron Trent äußerten sich zu seinem Tod. „Ohne seine Hände hätten die vielen Talente aus Chicago nicht so gedeihen können, wie sie es taten”, schrieb Ron Trent unter die Gramaphone-Meldung. „Joes Tod trifft uns alle sehr, und wir wissen, dass er mit seinem Lachen und seiner liebevollen Art viele Menschen berührt hat”, so die Mitteilung von des Plattenladens.

Das vollständige Statement könnt ihr mit diesem Link lesen.