Metropol: Konzert wegen AFD-Verbindung des Eigentümers abgesagt

Der Berliner Musiker Zartmann sagt sein für den 5. April geplantes Release-Konzert im Metropol ab. Damit reagiert er auf Berichte über Großspenden des Eigentümers Henning Conle an die AfD.

Der Metropol-Eigentümer soll über Ex-FPÖ-Funktionär Gerhard Dingler 2,35 Millionen Euro an die AfD gespendet haben. Laut dem Tagesspiegel könnte Dingler als Strohmann gedient haben. Ermittlungen zufolge erhielt er eine Millionenschenkung vom Duisburger Immobilienmilliardär Conle. Der AfD droht nun eine Strafzahlung in Höhe von rund 7 Millionen Euro, weil die Spende mutmaßlich gegen das Parteiengesetz verstößt.

Die Partei wies Vorwürfe zurück, Henning Conle stecke hinter einer Millionenspende für Plakatkampagnen der AfD. Es wäre nicht das erste Mal, dass die AfD wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten bestraft wird. Ähnliche Vorfälle gab es bereits in den letzten Jahren, etwa wegen Verstößen gegen das Parteiengesetz und Unregelmäßigkeiten bei Parteispenden.

In einem Statement distanzieren sich die Betreiber:innen des Metropol ausdrücklich von der AfD und deren Ideologie: „Wir möchten jedoch betonen, dass wir keinerlei politischen Bezug zu dieser Partei oder deren Politik haben.“

Henning Conle ist ein deutsch-schweizerischer Immobilienunternehmer und Milliardär. Er trat laut Untersuchungen der Verwaltung des Deutschen Bundestages mehrmals durch illegale Parteispenden als verdeckter Finanzier der AfD in Erscheinung. In den Neunzigern war er in der Presse, weil ihm vorgeworfen wurde, 2500 Altbauwohnungen in Hamburg verwahrlosen zu lassen. 2024 kaufte er das denkmalgeschütze Shell Max House in London für 610 Millionen Pfund Sterling.

Das Metropol ist ein Berliner Veranstaltungsort mit großer Tradition. Immer wieder wurde es von verschiedenen Betreibern für Konzerte, beispielsweise von Front 242 oder The Human League, und Clubnächte, 2000 etwa vom KitKatClub, genutzt. 2014, nach der Pleite des im Metropol beheimateten Clubs Goya, erwarb es Conle. Unter anderem fand hier die Verleihung des Preises zum Tag der Clubkultur 2021 statt. Im Mai soll Miss Bashful dort auftreten.

Der Musiker Zartmann, der sich für Werte wie Toleranz und Respekt einsetzt und in seinen Texten die AfD kritisiert, verlegt das Konzert nun ins Neuköllner Huxleys Neue Welt.