Radio 80000: Sender eröffnet Pop-up-Studio in München

Das Münchner Community-Radio Radio 80000 zieht ab dem 19. März von der Dachauer Straße in Neuhausen-Nymphenburg in ein temporäres Studio in der Buttermelcherstraße im Gärtnerplatzviertel. Dank der Unterstützung der von der Bäckereikette Max Rischarts Backhaus betriebenen Galerie RischArt_Projekte kann der Sender bis zum 16. April von dort aus senden.

Von Montag bis Samstag können sich sowohl lokale Künstler:innen aus München als auch internationale Gäste, ähnlich wie bei HÖR, präsentieren und DJ-Sets spielen.

Diese Initiative unterstreicht das Engagement von Radio 80000, die lokale Musikszene zu fördern und gleichzeitig globale Verbindungen aufzubauen. Durch die erhöhte Präsenz und das erweiterte Programm bietet der Sender eine Plattform für vielfältige musikalische Ausdrucksformen und fördert den kulturellen Austausch.​

Seit 2015 sendet Radio 80000 als unkommerzielles Community-Radio aus München. Ohne Werbung, ohne große Labels, aber mit viel Leidenschaft. Es ist eine Plattform für Künstler:innen, Kollektive und Musikliebhaber:innen, die jenseits des Mainstreams nach neuen Sounds suchen.

Lest hier unser Feature von 2019 über Sender.