Objekt klein a: Dresdner Club sucht Fördermitglieder

Der Dresdner Club Objekt klein a ruft zu Fördermitgliedschaften und Sachspenden auf. Grund sind die steigenden Betriebskosten, die das Kollektiv erneut an seine finanziellen Grenzen brächten.

„Wir kämpfen weiterhin jeden Monat um den Fortbestand, jonglieren mit offenen Rechnungen, strecken uns in alle Richtungen und versuchen, dabei in der Spur zu bleiben”, so die Betreiber:innen. „Doch die Kosten erdrücken uns, selbst bei vollem Haus.”

Nun ruft das Objekt klein a auf mehreren Wegen zur Unterstützung auf: Mit einer Fördermitgliedschaft ab fünf Euro im Monat kann jede:r zum Erhalt des Clubs beitragen. Neben finanzieller Hilfe werden auch Sachspenden benötigt – von Werkzeugen bis hin zu Baumaterialien. Kontakte zu einschlägigen Bauunternehmen seien ebenfalls hilfreich, so das Kollektiv.

Die finanzielle Situation des Objekt klein a ist seit der Eröffnung 2017 angespannt. 2023 startete die Clubbetreiber:innen eine Fundraising-Aktion. Seitdem lässt sich der wichtige Dresdner Ort für Subkultur auch über den Supporter Shop unterstützen.