ZDF: Doku über Türsteher:innen veröffentlicht

Das ZDF hat im Rahmen der Reihe Nachts in Deutschland eine zweiteilige Dokumentation über Türsteher:innen in Deutschland veröffentlicht. Die Doku zeigt einen Türsteher des Bootshaus Köln sowie die ehemalige Berghain-Türsteherin Sarah Petzold.

Die Serie beleuchtet die Rolle von Türsteher:innen in der Clubkultur und die Art und Weise, wie sie Clubs prägen. In ihrer Funktion für die Sicherheit und den Schutz der Gäst:innen sind sie ein oft unterschätzter Teil der Club-Community.

Weil das Berghain für seine strenge Türpolitik berüchtigt ist, kommt in der Doku auch Sarah Petzold zu Wort, die acht Jahre lang als Türsteherin des Clubs arbeitete. Sie betont die Bedeutung von Höflichkeit und des richtigen Verhaltens beim Einlass. Bootshaus-Türsteher Andrea Giarrizzo erklärt, dass es wichtig ist, stark betrunkene Gäst:innen zu erkennen und ihnen den Eintritt zu verwehren.

„Wir sind gleichzeitig Sozialarbeiter, Psychologen, Pfarrer und Hellseher. Ohne Menschenkenntnis ist man in dem Job völlig falsch”, so ein Türsteher in der Doku.