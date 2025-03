„Art of Dancehall”: Major-Lazer-DJ veröffentlicht Buch

Am 1. April 2025 erscheint Art of Dancehall: Flyer and Poster Designs of Jamaican Dancehall Culture, das erste Buch von DJ und Produzent Walshy Fire. Es widmet sich der Ästhetik von Dancehall-Flyern und Postern, die eine zentrale Rolle bei der Verbreitung des Genres spielten.

Die Sammlung zeigt auf 224 Seiten seltene Drucke aus verschiedenen Privatsammlungen in Jamaika, London und New York und hebt die kreative Gestaltung hervor, die das Erscheinungsbild der Szene prägte. Zudem enthält das Buch auch Beiträge von Sammler:innen und Kenner:innen der Dancehall-Kultur.

Dancehall entstand Ende der Siebziger in Jamaika als energiegeladene Weiterentwicklung des Reggae. Getragen von der Soundsystem-Kultur und lokalen DJs, wurde das Genre schnell zum Sprachrohr der jamaikanischen Straßenkultur. In den Achtzigern und Neunzigern fand Dancehall weltweit Anklang, insbesondere in New York und London, wo es die Entstehung von Hip-Hop und Rave-Kultur beeinflusste.

Walshy Fire ist ein jamaikanisch-amerikanischer Musiker, DJ, MC und Produzent, der in Miami lebt und arbeitet. Er ist Mitglied der Dancehall-geprägten Gruppe Major Lazer, zusammen mit den DJs Diplo und Ape Drums. Art of Dancehall erscheint beim US-amerikanischen Verlag Rizzoli, kostet 50 Dollar und kann bereits vorbestellt werden.