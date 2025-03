arkaoda: Neuköllner Club kann wieder öffnen

Der Berliner Club arkaoda öffnet Ende des Monats nach einer vorübergehenden Schließung wieder sein Untergeschoss. Die ersten Partys am 28. und 29. März finden mit African Acid Is The Future und Refuge Worldwide statt.

Das Untergeschoss, in dem die meisten Konzerte und Clubnächte stattfanden, musste im April letzten Jahres geschlossen werden. Die Schließung war aufgrund von Lärmbeschwerden der Anwohner:innen notwendig geworden. Ursprünglich waren zwei Monate für die „nötigen Reparaturarbeiten” geplant. Nun habe es fast ein Jahr gedauert, wie die Betreiber:innen via Instagram schreiben.

Das arkaoda, das auch eine Schwesterfiliale in Istanbul betreibt, gilt als kultureller Treffpunkt in Berlin-Neukölln. Der Veranstaltungsort bietet ein internationales Programm, das von Clubnächten bis zu Konzerten reicht. Der Club setzt auf die Unterstützung seiner Gäst:innen durch Veranstaltungen, Pop-ups, Spenden und Getränke während der Übergangszeit.