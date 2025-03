Andy Williams: Midnight-Riot-Mitbegründer verstorben

Andy Williams, Mitbegründer des Labels Midnight Riot, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde am 6. März über die offizielle Facebook-Seite des Labels bekannt gegeben. Todesursache und -datum wurden nicht genannt.

Williams begann seine Karriere 1989 in der Londoner Underground-Szene als Disco-DJ, später arbeitete er auch als Promoter. Unter dem Namen Yam Who? legte er auf Events wie Glitterbox, Ministry of Sound, Horse Meat Disco und beim ADE auf.

Zudem veröffentlichte er gemeinsam mit Tom Laroye als Qwestlife auf dem Defected-Sublabel Glitterbox. 2012 gründete er gemeinsam mit Phil Rose Midnight Riot, ein Label, das unter anderem Robert Owens und Amp Fiddler veröffentlichte.

Zwischen 2016 und 2020 war Williams als Disco-Redakteur bei Mixmag tätig und schrieb dort eine monatliche Kolumne.

„Andy ist immer ein Lichtblick gewesen. Er war ein großartiger DJ, Produzent und Labelbesitzer, aber vor allem… ein großartiger Mensch. Er war immer freundlich zu jedem, den er traf, und erwartete nie eine Gegenleistung”, schreibt Defected Records auf Instagram.