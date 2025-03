Internationaler Frauentag: Clubs präsentieren FLINTA*-only Line-ups

Zum Internationalen Frauentag (IWD) kündigen Clubs in Deutschland FLINTA*-only Line-ups an. Zu den teilnehmenden Clubs gehören das Berghain und der Tresor in Berlin oder Blitz und Rote Sonne in München.

Wie schon in den vergangenen Jahren findet im Berghain im Rahmen des IWD die FC GRRRLS UNITED statt, unter anderem mit Auftritten von Shoki287 und Jesse G. Dieses Jahr wird die Feier erweitert und um eine FLINTA*-only Klubnacht ergänzt. Zum Line-up gehören die Residents JakoJako, Steffi und Virginia. Bei der IWD-Party im Tresor treten unter anderem IMOGEN und Lady Starlight (live) auf.

Auch Münchens Blitz ist dabei und präsentiert ein Line-up mit Mama Snake, Nur Jaber und Hyperaktivist. An der Isar setzt auch die Rote Sonne an diesem Abend auf ein FLINTA*-Line-up, unter anderem mit DJ 9Laley und Nagini.

Darüber hinaus finden in ganz Berlin Veranstaltungen mit dem gleichen Konzept statt – unter anderem im OXI, Renate, Kater Blau, OHM und Club OST.

Das Konzept rein weiblicher Line-ups wird bisweilen auch kritisiert, weil es Tokenismus verstärken und von der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Förderung von Vielfalt in der Clubkultur ablenken könnte. Dennoch ist die Würdigung des Beitrags von FLINTA*-Künstlerinnen zur Clubkultur ein wichtiger Schritt, um Diversität in Line-ups nachhaltig zu fördern.