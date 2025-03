Seiki Kato: Korg-Geschäftsführer verstorben

Der Geschäftsführer des renommierten japanischen Synthesizer-Herstellers Korg, Seiki Kato, ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Das teilte der japanische Hersteller in einer Pressemitteilung mit. Kaito war ab 1985 Produktplaner für Korg und entwickelte mit der M1 Workstation einen der meistverkauften Synthesizer aller Zeiten.

1957 in Tokio geboren, war Seiki der älteste Sohn von Tsutomu Kato, dem Gründer von Korg. Nachdem er einen Abschluss in Meereswissenschaften erworben hatte, begann er im Vertrieb von Korg zu arbeiten. Ende der Achtziger Jahre stieg er zum Präsident von Korg USA auf. Kato widmete sich danach vor allem der Expansion des japanischen Familienunternehmens in den US-amerikanischen Synthesizer-Markt.

Neben dem M1 entstanden unter Seiki Katos Leitung weitere prägende Korg-Instrumente wie die Volca– und Monotron-Serie, die ARP-Nachbauten sowie Neuauflagen klassischer Korg-Synthesizer wie der MS-20.

„Wir fühlen uns seinem Vermächtnis verpflichtet und werden mit demselben Innovationsgeist weiter daran arbeiten, Produkte zu schaffen, die Künstler auf der ganzen Welt inspirieren”, heißt es in der Stellungnahme von Korg.