GROOVE Leser:innenpoll 2024: Die Ergebnisse

DJ des Jahres

Sven Väth (Foto: Daniel Woeller)

Sven Väth Marlon Hoffstadt Marie Montexier Ogazón Job Jobse Narciss Victor Kuko Âme Mischluft JANEIN DJ Koze Solomun DJ Gigola KI/KI JakoJako Helena Hauff Charlotte de Witte Boris Brejcha Klangkuenstler Ben Klock Perel Paracek Cloudy Karete Bu Dixon Djrum Adrian Mills Azyr Jane Fitz Cinthie DJ Heartstring Fadi Mohem Gregor Tresher Kaufman Fantasm Alarico Jonathan Kaspar O.B.I. Ryan Elliott Young Marco Ambam Bernhard Gröger Chlär Holy Priest Lena Willikens Marco Shuttle Westbam Marron MCR-T Vlada The Blessed Madonna Kölsch Quelza Rødhåd Township Rebellion Gerd Janson Laurent Garnier CCL Objekt XDB Alignment Ellen Allien Bashkka Bennet Chris Liebing DJ Hell Funk Assault Konduku Skee Mask DJ Mell G DJ Stingray 313 Philippa Pacho Robag Wruhme Vladimir Ivkovic Adam Port Acid Pauli Avalon Emerson DVS1 Chris Stussy David Hornung Qnete Call Super Dasha Rush Nobu Dr. Motte Eris Drew Ellen Allien Horsegiirl Palms Trax Sally C SPFDJ DJ Yarak Freddy K Man at Arms Trancemaster Krause Akki André Galluzzi Baugruppe 90 Emanuel Satie

Newcomer des Jahres

Cloudy (Foto: Adrenaline)

Cloudy Kuko A.N.I. Mischluft Ogazón Sarah Sommers V:Sonntag Victor Yanamaste Alicia Hahn Bad Boombox Baron von Trax Ben Kaczor Bitter Babe Davyboi DC Salas DEAS Diffrent Bacavi DJ Babatr Erik Jabari Fadi Mohem Fantasm Isabelle Beaucamp James K Jonathan Kaspar Marrøn L.zwo Lola Young Marco Mesem Mareike Bautz Naomi Nice Girl Phil Berg Polygonia Recht auf Rausch Skathi Snoritz Stigmatique The Dare Trancemaster Krause Upper90 Zisko Woodpecker Ancient Alien Gustav Organo DJ Cringey Cici Glaskin Ueberrest

Produzent:in des Jahres

Gregor Tresher (Foto: Alushi Kanaan)

Gregor Tresher Skee Mask Qnete DJ Koze Jamie xx Alarico Cinthie Boris Brejcha Perel Sven Väth JANEIN Âme DJ Gigola Jonathan Kaspar Altinbas Christian AB Damiano von Erckert Rene Wise Robag Wruhme Floating Points

Liveact des Jahres

Kink (Foto: KEYi Studio)

KiNK Kalte Liebe JakoJako Âme Fadi Mohem FJAAK Boris Brejcha Paul Kalkbrenner Anthony Rother Ben Böhmer Curses Perel .Vril Funk Assault Ambam Brutalismus 3000 Colin Benders Djrum Extrawelt Justice

Single des Jahres

Âme – Asa (Innervisions)

Âme – Asa (Innervisions) Joy Orbison – flight fm (TOSS PORTAL) Klangkuenstler – Toter Schmetterling (OUTWORLD) Caribou – Honey (City Slang) DJ Gigola – La Batteria (METHOD 808) KI/KI – 5 Minutes of Acid (slash) Damiano von Erckert – Steam (Cocoon Recordings) Gregor Tresher ft. Sven Väth – I See You (Turbo Recordings) KiNK, Raredub – Time To Change (Mutual Rytm) Jamie XX – Waited all night (Young) JANEIN – TM01 (11D) Panthera Krause – Aside The Aeons (KANN) Andrea & Alexander – Amazing Grace (R.i.O Label) Adlas & Circuit 900 – MP04 (Magic Power) Adam Port – Move (Keinemusik) DJ Koze – Wie Schön Du Bist (Pampa) DJ Mell G – Hey Mr. DJ (Headroom Records) Jamie xx – All You Children (Young) JANEIN – Hyperspace feat. Olga Phage (SEELEN.011) Nick Leon – Bikini (TraTraTrax) Nick León & Erika de Casier – Bikini (TraTraTrax) nimino – I Only Smoke When I Drink (Counter Records) Overmono & The Streets – Turn The Page (XL Recordings) Paramida – Limbo in Heaven (Love On The Rocks) Pearson Sound – Hornet (Hessle Audio) Perel – Homage (fabric Originals) Polar Inertia – In Dark Territory (Northern Electronics) Shed – TLSQ (Ilian Tape) Âme & Curses – Shadow of Love (Innervisions) Ski Aggu, Marlon Hoffstadt – Balla Balla (Bamboo Artists & jungeratze) Sven Väth – L’Esperanza [Reissue] (Cocoon) Vril – Fnord (Reclaim Your City) Brainy & Patty Plastique – We Are The Dancefloor (Die Rakete Records) Aender – Desired Changes (KOSMOS) Cybotron – Parallel Shift (Tresor Records) &Me – L.I.F.E. (Keinemusik) Jamie XX – Falling Together ft. Oona Doherty (Young) Kaufmann – Poolboi (Senso) Skee Mask – Daytime Gamer (Ilian Tape) Altinbas – Third Wind (Observer Station) DJ Heartstring – Don’t Stop (Teenage Dreams) Felix – Don’t You Want Me – KI/KI Remix (Armada Music) Floorplan – Feel It (Classic Music Company) Rene Wise – Dry Beetle (Moving Pressure) DJ Babatr – The Journey (Paryìa) Rosa Red – Acid Wave (Permanent Vacation) Cinthie – You Know How (803 Crystal Grooves) Blanka Mazimela – Mbali (Jonathan Kaspar Remix) Traumer – Mata (Kunye) Setaoc Mass – Seeing Clear (SK_eleven)

Album des Jahres

Skee Mask – Resort (ILIAN TAPE)

Skee Mask – Resort (Ilian Tape) Jamie XX – In Waves (Young) Floating Points – Cascade (Ninja Tune) Charli xcx – Brat (Atlantic Records) Four Tet – Three (Text) Gregor Tresher – False Gods (dbh-music) FJAAK – FJAAK The System (FJAAK) Caribou – Honey (City Slang) Midland – Fragments Of Us (Graded) Marlon Hoffstadt – Daddycation (Club Heart Broken) Skee Mask – ISS010 (ILIAN TAPE) .Vril – Saturn Is A Supercomputer (Omnidisc) Peggy Gou – I Hear You (XL Recordings) Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft (Interscope Records) Loidis – One Day (Incienso) Underworld – Strawberry Hotel (VMG) Christopher Rau – Better Times (Smallville) Kelly Lee Owens – Dreamstate (dh2) Mount Kimbie – The Sunset Violent (Warp) Panthera Krause – Aside The Aeons (KANN) Actress – Statik (Smalltown Supersound) Aphex Twin – Selected Ambient Works Volume II [Reissue] (Warp) Curses – Another Heaven (Italians Do It Better) JANEIN – Virtual Universe (SEELEN) Schrotthagen – Sturm und Drang (Schrott) Donato Dozzy – Magda (Spazio Disponibile) Matrixxman – Identity Crisis (The Grid) Monolake – Studio (Robert Henke / monolake) Bjoern Torwellen – 10.000 Black Seeds (Nachtstrom Schallplatten) Kendrick Lamar – GNX (PGLang/Interscope Records) Sven Väth – Catharsis Remixes (Cocoon Records) Andy Martin – La creación de las aves (Diaspora Echoes) Legowelt – A Field Guide To The Void (Clone Records) Stef Mendesidis – Decima (Klockworks) Anetha – Motherearth (Mama told ya) Ben Böhmer – Bloom (Ninja Tune) Common & Pete Rock – The Auditorium Vol. 1 (Concord) Dominik Eulberg – Wald (Blue Marble) Fergus Jones – Ephemera (FELT) Funk Assault – Paces of Places (Primal Instinct) Legowelt – Like A Song From Your Dream (L.I.E.S. Records) The Blessed Madonna – Godspeed (Warner) The Cure – Songs of a Lost World (Polydor) The Smile – Wall Of Eyes (XL Recordings) Vegyn – The Road To Hell Is Paved With Good Intentions (PLZ Make It Ruins) Fritz Kalkbrenner – Third Place (Virgin) Chanel Beads – Your Day Will Come (Jagjaguwar) Christian AB – The Nu Life EP (Faith Beat) Justice – Hyperdrama (Because) Kev Koko – Playground (EGM)

Label des Jahres

Cocoon Recordings

Cocoon Recordings Kompakt Tresor Innervisions Illian Tape Live From Earth Mutual Rytm SEELEN. 44 Label Group Magic Power Running Back BCCO Club Heart Broken Giegling Kalahari Oyster Cult Keinemusik Drumcode Mord Stil vor Talent Warp X-Kalay !K7 Die Rakete 240 km/h Different Times Hot Meal KNTXT Pampa Permanent Vaication WSNWG AD93 Bamboo Artists Big Saldo’s Chunkers Blue Hour Bpitch Faith Beat Hauch Heist Recordings Infected Recordings Key Vinyl Limousine Dream Nervous Records Ninja Tune Outworld Paryìa Polyamor Rave The Planet Reckless Spandau20 Toy Tonics

Club des Jahres

Fusion Club Münster (Foto: Presse)

Fusion, Münster Berghain, Berlin Open Ground, Wuppertal Watergate, Berlin IfZ – Institut für Zukunft, Leipzig Die Rakete, Nürnberg ://about blank, Berlin Blitz, München Fi, Köln RSO, Berlin Robert Johnson, Offenbach am Main Südpol, Hamburg Tresor, Berlin Heideglühen, Berlin Humboldthain, Berlin Legal, München Elipamanoke, Leipzig OHM, Berlin Rakete, Berlin Objekt klein a, Dresden Ritter Butzke, Berlin Sisyphos, Berlin Amp, Münster Gewölbe, Köln Kitkat, Berlin 1—06, Berlin Akasha, Ibiza Amnesia, Ibiza Bassiani, Tbsilli Bootshaus, Köln Distillery, Leipzig DNA, München DUQO, Leipzig Else, Berlin Kater Blau, Berlin Kesselhaus, Augsburg Lokschuppen, Berlin Neue Welle, Leipzig OXI, Berlin Rote Sonne, München Schrippe Hawaii, Berlin Tresor.west, Dortmund Zimmer, Mannheim Zukunft, Chemnitz City Club, Augsburg Club der Visionäre, Berlin Revier Südost, Berlin UKW Kraftwerk, Rostock Kwia, Berlin Golden Gate, Berlin

Festival des Jahres

Fusion Festival 2024, Lärz (Foto: Presse)

Fusion, Lärz Docklands, Münster Melt, Gräfenhainichen Nachtiville, Weissenhäuser Strand Nation of Godwana, Grünefeld Feel, Lichterfeld-Schacksdorf Time Warp, Mannheim Waking Life, Crato Hive, Gräfenhainichen Burning Beach, Pleinfeld Stone Techno, Essen Draaimolen, Holland Nachti, Bungalowdorf Tomorrowland, Naherholungsgebiet Good2U, Görlitz Awakenings, Hilvarenbeek Lighthouse, Porec Tarmac, Allstedt Butik, Tolmin Klein und Haarig, Bad Wilbad MoynMoyn Festival, Oyten SonneMondSterne, Saalburg Bassmania, Münster Bucht der Träumer, Frankfurt Dekmantel, Amsterdam Donaufestival, Krems an der Donau Pollerwiesen, Köln Rave The Planet, Berlin Sunwaves, Mamaia Traumburg, Magdeburg Berlin Atonal, Berlin Camp Flog Gnaw, Los Angeles Dimensions, Tisno Ernte Festival, Stadl an der Mur Horst Festival, Vilvoorde Ikarus, Memmingerberg Intergalactic FM Festival, Den Haag Lentekabinet, Oostzaan Love Family Park, Rüsselsheim am Main Mahagoni, Teutschenthal Mayday, Dortmund Meakusma, Belgien Mystic Creature, Złocieniec Nature One, Kastellaun Nibiri, Düren Parookaville, Weeze Schall im Schilf, Garching bei München Solstice, Rukatunturi Streetparad, Zürich Stroga, Hoyerswerda

Plattenladen des Jahres

bandcamp.com Hard Wax, Berlin beatport.com HHV Berlin/ hhv.de Inch by Inch, Leipzig soundcloud.com Kompakt, Köln spotify.com decks.de Riviera Records, München oye-records.com discogs.com Remoto, Hamburg Sound Metaphors, Berlin Fat Fenders, Dresden music.apple.com Bikini Waxx, Berlin Clone, Rotterdamm Elevate, Berlin Sleeve++, Leipzig deejay.de Phonica, London Space Hall, Berlin Studio Illegale, Bremen Black Plastic, Dortmund Crevette, Brüssel Green Hell Records, Münster Groove Attack, Köln Humpty Record Store, Saarbrücken Juno Mainrecords, Offenbach optimal-records.de Overdrive, Mainz Sihl Records, Zürich Vary, Leipzig Zardoz, Hamburg 33:45 room, Vienna A Musik, Köln music.amazon.de angelrecords.de Audio-In, Berlin B12 Music, Halle (Saale) Bis aufs Messer, Berlin Bordello A Parigi, Amsterdam Elevator, Münster Fatplastics, Jena Groove City, Hamburg Hanseplatte, Hamburg Hitsville, Düsseldorf hive.co.uk Jackson Records, Berlin Kernkrach Schallplatten, Münster Killacutz, Amsterdam Marla Records, Berlin Minerva, Salzburg Paul’s Boutique Record Store, Krakow T-Recs Recordstore, Regensburg Tactile Records, Frankfurt Underdog Recordstore, Köln Uptown Records Vinyl Bus, Wuppertal

Aufreger des Jahres

Phänomene in der Clubszene

>140 bpm, Beatdrops, Boiler Room Lisboa: Fast das gesamte Publikum, das, statt die Musik zu genießen, die ganze Zeit die Handys hochhält und filmt, der Tod von Silent Servant und die damit verbundene Diskussion um Fentanyl als Beimengung zu Partydrogen, die neuen Berghain-Türsteher, die nichtbekannte Person(en), die in Stuttgart Musikorte anschwärzt(en), DJs, die heimlich auf Open-Airs in Russland spielen und die Tragweite der Thematik nicht sehen, Edits, fehlender Vibe, Filmen statt Tanzen, Fortbestehen von Hit-Edits, Gabber, Trance und Hardtek, die Gen Z geht nicht mehr feiern, GROOVE vom Verleger abgesägt und stellt sich als Non-Profit neu auf, Hardtechno, hyperironische „Pressefotos” von DJs, Instagram-DJs, Instagram-Aktivismus von DJs, „L’Amour Toujours” als rechte Parole, Mainstream-Veranstaltungen in Underground Clubs, damit diese sich halten können, schlecht umgesetzte Awareness-Konzepte, sehen und gesehen werden anstatt miteinander zu feiern und zu genießen, Selbstdarsteller, sinnloses Generationenbashing: Boomer vs. Gen X vs. Gen Z, Tech-House-Boom, Techno #metoo in Wien, TikTok-Techno, TikTok-Raver, Techno-Gatekeeping, Techno goes Mainstage, toxische Männer, Trance, Trance-DJs und Trance-Hype, Übergriffe und Spiking in Clubs, wenn der DJ-Partner den Sync-Button beim b2b anlässt, zu wenig Diversität bei Veranstaltungen in Clubs, zu wenige Flinta-Bookings, zu wenige Live-Acts

Einzelne Künstler:innen

Antilopen-Gang-Album mit antideutschen Texten, Anotr, Beyoncé, Boris Brecha in Münster (Hammer Sound und Licht), Charlie XCX Brat Summer, Charlie XCX zieht eine Line unter dem Mischpult ;-), Doechii, Entwicklung von Afterlife, Fadi-Mohem-Closing im Berghain, falscher Salon bei der Fusion, Front 242 finale Tour, Grimes at Coachella, Horsegiirl, Ikkimel-Lyrics nach Deutschland-Release, Jackmaster gestorben, James-Blake-App-Promo, Jeremias, KI/KI playing with her mum, Kobosil-Warteschlange in Hamburg wegen technischen Problemen, Marlon Hoffstadt, Mad Miran surprise Muzieklokaal-Set @ Het Einde (De School Closing), Marika Rossa auf der Fusion, Narciss macht nur noch Italo Disco, Omar-S-Vorfall mit allen laufenden Konsequenzen, P.Diddy, Paracek, Peggy Gou, Pyrokönigin Rappunzel auf Instagram und Facebook, Quincy Jones verstorben, Sancta von Florentina Holzinger – in a good way!, Scooter-Auflösung, Shirin David; Shoki287-Musikvideo, Sylvie Meis, Skee Mask b2b Simo Cell last minute substitution @ Berlin Atonal, Ski Aggu spielt einen richtigen Brecher, während das Riesenrad brennt, Skrillex im Berghain, Stella Bossi, Stella Bossi vs Pappenheimer, Stella Bossi, die zu spät zu Gig kam, um dann Pappenheimer, der aushilfsweise verlängert hat, anzumotzen und ne Szene zu schieben, Sven-Väth-Bambi, Skrillex im Berghain

Clubsterben, Festivalsterben, Kostenexplosion

Alles wird teurer, Club-Eintrittspreise, Club-Schließungen/Festival-Absagen, Clubschließungen von Renate, Mensch Meier, Watergate, IfZ, Clubschließungen aufgrund von Mietpreisen, der Eintrittspreis für die Silversterparty im Berghain, Fundbureau/Sternbrücke-Schließung/-Abriss, gestiegene Eintrittspreise, Gijora Padovicz, Inflation, Just-Music-Store am Moritzplatz geschlossen, Letzte Horse-Meat-Disco-Party, Letzte Glimaxx, Letztes Mal MELT, Niedergang des Berghain, Pitch-Music-Festival-Abbruch, Pitchfork Music Festival macht Pause, Preise für Festivaltickets, Preisentwicklung für alles, Preissteigerungen auf Ibiza, Schließung kulturell verankerter Clubs, die von Eventlocations ersetzt werden, Schließung Loophole, Schließung Plattenläden, Städte jenseits von Berlin kriegen nicht mehr so gute Bookings wie in den Prä-COVID-Jahren, Steigende DJ-Gagen, Yuppies tanzen plötzlich in Untergrund-Läden und niemand schmeißt sie raus, weil Clubs auf die Einnahmen angewiesen sind, Züge fallen aus, man kommt nicht nach Hause

Israel/ Palästina

Antisemitische Ausfälle/Kampagnen/Statements großer Teile der Szene, Arabian Panther spreading fake narratives, BDS, Berghain cancelt Arabian Panther, Berghain und die Komplizenschaft im politischen Stillschweigen, Boykottwellen, die Spaltung der „Szene” durch den Krieg und den brutalen Überfall der Hamas auf Israel, die auch in diesem Jahr weiterhin sichtbar blieb, Fehlende Positionierung von HÖR, Gaza, linke Boykotte gegen linke Clubs, Nahost-Debatte in der Clubkultur, Ravers for Palestine, Streichung von finanziellen Mitteln für Kultureinrichtungen bei kritischer Haltung zum Israel-Palästina-Konflikt, Shitstorm gegen DJ-Plattform HÖR, Statement-Hickhack der Fusion zum Nahostkonflikt, zunehmender Antisemitismus im Techno-Kontext und in Deutschland allgemein

Absagen von und Eklats bei Events – und Veranstaltungen, die besonders toll waren

Absage des Stone Techno Hattingen, Achterland Festival – illegaler Rave im Naturschutzgebiet, Burning Man pleite, Absage Nachtiville 2025, Das Ende von Aslice, Cocoon 25 Events, David Hornung auf dem Lighthouse Festival, De School Closing, Handys bei Keinemusik Showcase, kein MELT mehr, kein Schatten auf der Nation, die Mayday in Dortmund, Open-Ground-Eröffnung, riesige Schlangen beim Open Ground bei DVS1, Schlägerei bei Bassmania, WSNWG Love Act im Berghain

Die große Politik

AfD, AfD – immer scheiße, AfD in Thüringen/ Sachsen, AfD Spinner, „L’Amour Toujours” auf Sylt und alles danach, Ampel-Aus, Cannabis Legalisierung, CDU/CSU-Stimmen zur Cannabis-Legalisierung, Christian Lindner, die deutsche Politik insgesamt, Donald Trump, Elon Musk, FDP, Kapitalismus, Klimakrise, Klimaohnmacht, Krieg, Merz, Politik allgemein, Putin, Sylt-Nazis, The demise of democracy, the rise of fascism, Tbilissi, Ukraine

Berlin

A100 nach wie vor, ://about blank macht emotionales Statement zu antisemitischen Angriffen, ://about blank und die antideutsche Szene, ://about blank-Boykott, Kulturkürzungen, Kürzungen in der freien Kulturszene, Kulturvernachlässigung, Berliner Technoszene als UNESCO-Erbe, Neue Berliner Antidiskriminierungsklausel, Sparpläne des Berliner Senats

Wie würdest du die Stimmung im Nachtleben und auf Festivals im vergangenen Jahr beschreiben?

Sehr gut und offen, man bekommt allerdings das Aussterben der Clubs mit, was sehr frustrierend ist.

Ausgelassen, exzessiv, im Angesicht der aktuellen Weltlage und der vergangenen Krisen durch die Corona-Pandemie wird Eskapismus und Hedonismus immer wichtiger.

Ausgelassen, zugekokst, wenn die richtigen Leute da waren, dann richtig, richtig schön!

Ernüchtert, weil Clubs kein politikfreier Raum sind (und es auch nicht sein sollen) und es deswegen zu Spaltung (Israel/Palästina) und zu Abwanderungen aus der Szene kommt, weil Clubs keine Safe-Spaces mehr für FLINTA*, queere Menschen und BPoC sind.

Insgesamt merkwürdig. Nach COVID und mit Gentrifizierung sowie Insta-DJs scheint der Zauber verflogen. Platz für was Neues?

Skeptisch, unsicher, Clash of Cultures (alles zu schnell, Techno zu kommerziell geworden), dennoch freundlich und akzeptierend, jedoch wehmütig.

Die Stimmung auf den Festivals und den jeweiligen Partys war insgesamt gut. Dennoch ist deutlich spürbar, dass tiefgreifende strukturelle Veränderungen im Nachtleben stattfinden, die sich nur schwer aufhalten lassen. Während die ersten beiden Jahre nach den großen Lockdowns vor allem von Erleichterung und ausgelassener Euphorie geprägt waren – sichtbar etwa in der Musik durch zahlreiche Pop-Edits –, zeigt sich nun, dass die Corona-Krise und andere Entwicklungen langfristige und tiefgreifende Auswirkungen auf das Nachtleben haben werden. Steigende Preise, die Konzentration auf Clubs, die sich als Marken positionieren können, sowie das generelle Club- und Festivalsterben sind dabei nur die sichtbarsten Symptome und wurden bereits ausführlich diskutiert. Hinzu kommt, dass die Szene (im Durchschnitt) merklich gealtert ist und es im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie nicht mehr schafft, ausreichend neue Menschen nachhaltig für sich zu begeistern.

Grundsätzlich gut, ein langsames Abwenden von den MTV-Hit-Edits von 2023; innere Zerstrittenheit auf Basis politischer Entwicklungen, Ausgelassenheit und eine viel breitere Basis an Interessierten.

Unentspannt und sprunghaft.

Entweder komplett ausgelassen oder völlig zurückhaltend, viele Menschen haben sich aus dem Nachtleben zurückgezogen und wünschen sich eventuell neue Konzepte. Auf der anderen Seite eine Masse von neuem Publikum, das Energie in die Nacht bringt. Beides kann genutzt werden.

Teilweise orientierungslos in Bezug auf Werte und zukünftige Ausrichtung. Der Schneller-Härter-Post-Covid-Vibe ist zu Ende: Was kommt jetzt? Und warum wird alles politisiert?

Weniger familiär als bisher.

Macker sind wieder ein Problem, Safe Spaces für FLINTA*s und queere Menschen verschwinden.

Großes Trauer ums Ende vom MELT, aber letztes Mal ordentlich abgerissen.

Die Stimmung ist so weit immer entspannt, aber viele Leute, die heutzutage Feiern gehen, verwechseln einen Techno-Club oft mit einem Laufsteg und verhalten sich komisch.

Sehr viele Subkultur-Touristen. Viele Leute, die nicht für die Musik kommen, sondern um gesehen zu werden, wie sie die Musik „leben” und der Subkultur „angehören”. Dadurch auch viele Änderungen des Benehmens innerhalb der Subkultur, z.B. Video und Bildmaterial, mangelnde Toleranz, Sexismus und im allgemeinen jegliche form der Diskriminierung und Entblößung der Szene.

Die Stimmung war gut, wenn auch immer mal getrübt. Es gab unglaublich viele Künstler:innen und Veranstalter:iinnen, die ihren Gästen mit vielen Überraschungen unvergessliche Abende beschert haben. Einige Künstler kamen heimlich zurück (z.B. als Secret-Act: Manamana auf dem Good2U). Die zweite Edition des Good2U war unglaublich gut und XDB hat gemeinsam mit Don Williams ein wahnsinniges Closing gespielt. Einige Künstler:innen haben ihre Live-Sets auf ein neues Niveau gehoben und dies in bedeutenden Kollektiven zelebriert, etwa „Drift Kiew” und Kat Davids in der Säule. Auch das ist Völkerverständigung. ItaloJohnson haben sich in der Panorama Bar verabschiedet und es nochmal so heftig krachen lassen, dass auch diese Party sich in die Köpfe der Gäste eingebrannt hat. Weitere Acts und Crews haben ihren Abschied für immer gefeiert und musikalische Räume Revue passieren lassen, die in den die letzten 20 Jahren nicht wegzudenken waren. Damit haben diese Akteur:innen den Hörer:innen nochmal schöne Zeitreise geschenkt, aber auch Newcomern die Gelegenheit gegeben, sich zu präsentieren (Chris Liebing, Sven Väth, Michael Nadje, Interplanetary Criminal und Amy Dabbs im Watergate etwa). Es geht also weiter, auch wenn sich gewisse Themen wie steigende Mieten, Clubschließungen, der Krieg in der Ukraine und in Gaza sowie die Angst einer Ausweitung der Kriege nicht länger ausblenden ließen.

Es ist viel verloren gegangen. Festivals und Clubs gehen den Bach runter, die Stimmung auch. Wir kennen das Feiern noch aus den Neunzigern und Zweitausendern. Da fehlt heute was. Ich brauche kein veganes Essen und eine Yoga-Lounge mit einem Haufen Schnickschnack auf einem Festival. Wir müssen uns wieder auf das Wesentliche fokussieren. Spaß haben, Feiern und die Musik leben. Mehr braucht man nicht. Der Rest funktioniert von ganz allein.

Einsamer. Jeder für sich. Nicht so viel zusammen. Kein Zusammengehörigkeitsgefühl.

Jüngeres Publikum, mehr Bewegung, weniger am Tanzen, mehr am Socializen und unterhalten auf dem Dancefloor.

Gut, leider ein bisschen atziger geworden.

Auf der Nation wunderbar wie immer!

Die Stimmung war stets positiv, man merkt allerdings, dass weniger Menschen feiern gehen.

Gemischte Gefühle. Teils gelöst, teils zu sehr unter Beobachtung.

TikTok vs. Oldschoolraver.

Mutation zum Hardtechno-Paradies.

In Leipzig gehen die Leute gefühlt lieber tagsüber feiern, ausgedehnte Clubnächte laufen nicht mehr so gut.

Locker, frei und unbekümmert.

Unvergesslich, hammer, euphorisch, bebend, schön, träumerischer, energisch, intensiv, lebendig, liebevoll.

Große, etablierte Clubs kämpfen um ihre Legitimation, haben ihre Highlight-Nächte, die es nirgendwo sonst gibt (Robert Johnson in Offenbach, Akasha auf Ibiza). Kleine Venues bieten dafür ein zwangloseres Nachtleben und intensive Nächte auch ohne große DJ-Namen.

Grundsätzlich positiv, und so langsam geht es auch wieder mehr um Musik als um Klicks.

Nicht gemeinschaftlich, eher ein Gegeneinander, wenig kreativ und stark kommerziell.

Orientierungslos. Line-ups sind quer durch den Garten zusammengestellt. Keine klare Linie. Hauptsache, viele ansprechen und dadurch hoffen, das Event vollzubekommen.

Sehr beunruhigend! Die Gen Z hat kein Interesse an Feiern und Clubbing. Alles separiert, intim und unter sich. Sehr beängstigend für mich.

Mittelmäßig, echtes Zusammengehörigkeitsgefühl und Atmosphäre haben wir seit zwei Jahren nur bei Sven Väths letzter Farewell-Watergate-Clubnacht in Berlin erlebt!

Die Stimmung ist gut, die Bookings könnten jedoch diverser und vielfältiger sein. Viel gleiche DJs, Labels, Tracks auf unterschiedlichen Veranstaltungen.

Angst um die Clubs in Berlin als Kulturstätten in der Zukunft.

Die Disparitäten der Stimmungsbilder ziehen auf. Als Vergleich: In den letzten Kapiteln von Klang der Familie geht es um die sich plötzlich auftuende Kluft, die entstand, als das Ecstasy-Berlin plötzlich angefangen hat zu koksen. Ein solcher Umbruch findet auch jetzt statt. Die Post-Covid-Kids erholen sich so langsam von dem, was TikTok ihnen angetan hat. Ein Paraçek verliert an Bedeutung, dafür stehen Groove, Hypnotic oder [sonstiges Subgenre einsetzen, für dessen bloße Erwähnung DVS1 mich erlegen würde] plötzlich hoch im Kurs. Authentische Produzenten mit fantastischem Fingerspitzengefühl stehen auf allen Line-ups, während die Platzhirsche nicht wieder aus ihren Positionen gedrängt werden, sondern neue Räume und Communitys erschließen können. Fantastisch, oder nicht? Egal, wie oft von Marrøn (toller Typ, übrigens) noch gepredigt, auf dem Floor sind wir leider eben aktuell nicht one. Und bei der verhangenen Erste-Communie-GHB-Hänger-Crowd schon gar nicht. Die kommunale Liebe links und rechts geht flöten, sobald der Sound zeitgemäß wird. Und das kann’s doch nun wirklich nicht sein. Acts wie Pilocka Krach oder Vincent Neumann stützen weiter ein fantastisches Publikum, aber sobald es an „Techno in Reinform” (Begrifflichkeit von euch, Rene-Wise-Interview) geht, ist es anscheinend obligatorisch, sich das Grinsen vergehen zu lassen. Die Crowd splittet sich zu oft in Menschen, die versnobt „als einzige begreifen, wie XY gerade mixt”, die Mephedron suchen oder ihrem Nachbarn versehentlich die Nase brechen, weil der räumliche Blick fehlt und Dancefloor-Etiquette bei dem Post-Covid-Kopfsprung in die Party-Landschaft nie organisch gelernt werden konnte. Dazu kommen eine Million neue Promoter und Kollektive, die mit großer Sicherheit die nächste „One for the books”-Party schmeißen, die aber oft wirkt wie genau das Event, das letzte oder vorletzte oder vorvorletzte, […] Woche in derselben Venue stattfand. Kurz: Die neue Crowd wird aktiv, es regt sich was. Allerdings nicht auf der Basis von LiveLifeLaughLustLabernLimoncello, Atzen&Aftern&Aperol, sondern durch Ballern und wütenden Exzess. Woher die chronisch schlechte Laune und dieser phänomenale Hass untereinander kommt, kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn das so weitergeht, überwiegt der nächstes Jahr. Und das wäre doch ziemlich schade.

Friedlich und nett – allerdings auch vieles sehr aufgesetzt und unauthentisch.

Wenn man die richtigen Adressen und Partys kennt, sehr gut.

Im Bass-Bereich eigentlich weiterhin ziemlich gut!

Alle Leute waren nach Corona endlich mal wieder offen und frei. Es war zwar nicht wie davor, doch ähnlich schön und ausgelassen. Ich habe viele Leute kennengelernt und zu wunderschöner Musik getanzt.

Woohoo, endlich wieder die volle UK-Breitseite statt Baller-Trance. Dank dem Open Ground sieht man auch außerhalb von Berlin schicke Bass-Music-Acts.

Fusion=gut, Nachtleben=strange (Durch das Älterwerden auch weniger Connection mit der Crowd, ich stehe leider auch persönlich nicht so sehr auf Pop-Edits.)

Sehr ausgelassen, je nach Veranstaltung: mit viel Liebe. Aber: Es muss mehr gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen getan werden, jeder Club braucht ein Awareness-Team!

Gedrückt. Alle haben Angst, wegen AfD und drohenden Kürzungen, zurückzuzahlenden Coronahilfen, Clubschließungen. Dazu große Anfeindungen wegen Israel und Gaza, teils unerträgliche Äußerungen von Artists, Klima der Angst, sich nicht „richtig”, also wie die lautesten Stimmen, zu positionieren. Alles ist teurer, viele können sich das Ausgehen einfach nicht mehr leisten, und das zeigt sich dann teils im Publikum. Es fehlen die Zecken.

Ausgelassen feiern fühlt sich an vielen Stellen einfach falsch an.

Gemischt, viel Freude und Energie, aber auch ein Kampf gegen unaufhaltsame kapitalistische Zwänge und Verdrängung. Die Berliner Clubkultur liegt im Sterben.

Verunsichert

Magisch

Super, ich war auf vier Festivals und hatte jedes Mal the time of my life.

Ausgelassen und schwarz gekleidet. Leider steht nicht mehr immer die Musik im Vordergrund, sondern die Selbstinszenierung auf Social Media.

Viel zu nackt, mittlerweile fühlt man sich auf jedem Rave wie auf einer kinky Kitkat-Party.

Es gibt Partys für Leute in ihren Zwanzigern und Partys für Leute ab 40 – wo ist die Gruppe dazwischen? Es gibt wenig Austausch und Durchmischung, dafür maximale Abgrenzung (Tanzstil, Kleidung, Musik) zwischen „Kids” und „Rave-Adel”.

Aus Veranstalter-Sicht: Angespannt. Möchte man als kleines Kollektiv eine Party veranstalten, schwingt mehr denn je mit, dass man auf hohen Kosten sitzen bleibt.

Leider schlechter geworden. Mehr Drogen und die Leute sind aggressiver.

Ekstase und Lethargie.

Geisteskrank. Mehr und mehr Leute fügen sich langsam der Technoszene und dadurch entstehen noch verrücktere Events und große Treffen von tausenden von Menschen mit der gleichen Leidenschaft.

Immer gute Stimmung, manchmal etwas viele TikTok-Menschen, besonders bei DJs wie Marlon Hoffstadt.

Rave: teils zu voll, aber unglaublich gut. Clubs: unerträglich, betrunkene Menschen, Gedrängel, Geschubse, Belästigung.

Die Stimmung im Nachtleben und auf Festivals 2024 war von einer unglaublichen Aufbruchsstimmung geprägt. In den Clubs war die Atmosphäre voller Euphorie und Enthusiasmus. Nach den Einschränkungen der letzten Jahre war spürbar, dass die Menschen die Freiheit, sich wieder auf der Tanzfläche auszudrücken, richtig auskosteten. Es gab eine spürbare Mischung aus Neugier und Leidenschaft – besonders bei den jüngeren Leuten, die Techno als echten Ausbruch und Ausdruck ihrer Lebensfreude feiern. In den Clubs selbst war die Stimmung oft intensiv und emotional, aber auch von einer neuen Offenheit geprägt. Es gab eine viel größere Vielfalt an Menschen und eine stärkere Vernetzung von Szene und breitem Publikum. Die Kombination von Mainstream-Elementen mit traditionellen Underground-Sounds brachte eine spannende Dynamik in die Sets und erweiterte die Reichweite von Techno. Auch die Clubbetreiber setzten mehr auf außergewöhnliche Erfahrungen wie immersive Lichtshows und kreative Raumkonzepte. Festivals waren natürlich ein Highlight, weil hier der Austausch und das gemeinsame Erleben von Musik in seiner intensivsten Form stattfand. Aber auch im Nachtleben gab es eine deutliche Rückkehr zu den Wurzeln – echte, handgemachte Erlebnisse, bei denen es weniger um den Hype ging und mehr um das pure, ungeteilte Erleben der Musik und des Moments.

Ich hatte meinen Spaß.

Sehr intensiv, hat mega Spaß gemacht! Die Musik war echt immer top!

Ausgelassen und glücklich.

Wie immer.

Spannend war das migrantisch-queere Publikum auf dem Future East zu erleben. Das war neu für mich. Bisher war ich ein recht weißes Publikum gewohnt.

Leider viel zu häufig viel zu volle Clubs und Festivals. Sehr viel Gedränge und wenig Platz. Schade.

Viele leere Dancefloors in Clubs; Gäste kommen nur noch für die Mainacts. Festivals sind sehr teuer geworden, wodurch sich auch das Publikum verändert.

Unbeschreiblich. Die Vielfalt fehlt zwar ein wenig, aber ich habe genau dadurch viele neue Orte erleben können und bin aus meiner Komfortzone heraus.

Die fortlaufende Durchmischung der Szene mit einer jüngeren Generation sorgt für eine kürzere Feier mit viel mehr Fokus auf den Main-Act, Fotos und Videos, und dann ist man wieder weg. Die Stimmung in den Klubs ist immer noch gut, aber es wird weniger aufeinander geachtet und die Leute sind aggressiver und verständnisloser. Schlimme Bilder von Männlichkeit werden immer häufiger. Auf Festivals wie der Fusion ist das aber noch nicht so.

2024 brachte einen echten Vibe der Erneuerung ins internationale Nachtleben. Nach den pandemiebedingten Durststrecken erlebten Festivals und Clubs einen globalen Boom – es war ein Aufbruch zu neuen Begegnungen und unvergesslichen Erlebnissen. Internationale Künstler und Events dominierten die Szene, und die Besucher tauchten in eine bunte Mischung aus Kulturen und Sounds ein. Pop-up-Partys und temporäre Kunst- sowie Musikfestivals erlebten ein Revival und lockten Menschen aus allen Ecken der Welt, um gemeinsam zu feiern und die Grenzen des Gewohnten zu sprengen.

Fast überall nur Sell-Out und Pop-Feeling, aber es gibt noch ein paar Clubs, die den Hype nicht mitmachen.

Super durchmischt, fast ausschließlich positiv energetisch, solidarisch und wertvoll.

Durchmischt, neben den schönen und gelungenen Clubnächten hat sich in meinem Lieblingsclub meiner Stadt einiges verändert. Die Events sind etwas liebloser geworden und die Menschen vergessen teilweise, dass es für die Musik und das Tanzen in den Club geht.

Besser als früher. Ruhiger. Menschen lassen sich wieder mehr auf Dinge ein.

Besonders ist mir Rave The Planet in Erinnerung geblieben. So viele fröhliche Menschen zu sehen. Da ist mein Herz aufgegangen.

Seit dem 7. Oktober 2023 ist es nicht mehr dasselbe. Der Geltungsdrang der Palituch-/BDS-Linken killt den Vibe.

Super, aber leider zu viel GHB.

Gelangweilt und abgestumpft. Wenig echte Freude, und alle gehen mittlerweile immer so früh nach Hause. Nur wenige haben noch Bock auf Exzess.

Auf jeden Fall etwas weniger ausgelassen und vor allem leerer, gerade in Clubs außerhalb Berlins deutlich bemerkbar. Ich komme aus NRW und viele Clubs strugglen, Türpolitik ist nicht mehr möglich, da zu wenig Leute in die Clubs gehen, dadurch müssen sie jeden reinlassen, bedeutet oftmals viele Gäste, die nur zum Saufen und Baggern auf einem Rave landen. Dadurch kommen dann leider immer weniger Gäste, die wegen der Musik da sind – ein Teufelskreis.

Leider kaum unterwegs gewesen, Father of 2.

It will get better. Music healed itself so I think the people can too now.

Zum Arbeiten (Barkraft) super angenehm. Privat leider oft anstrengend. Viele junge Menschen, die zu viel wollen und die Nacht, die Musik und den Vibe nicht mehr genießen.

Die Mischung ist mittlerweile ziemlich bunt, was an sich sehr schön ist. Trotzdem merkt man zwei Extreme: Die einen gehen feiern, um zu kompensieren (mangelnder Selbstwert, mangelnde Erfüllung im Leben allgemein), und die anderen gehen feiern, um des Feierns willen (die Musik fühlen, sich durch Tanzen ausdrücken, Community).

Leer. Es war überall zu leer!

Die Stimmung im Nachtleben und auf Festivals war 2024 durchaus gespalten. Einerseits gab es viele magische Momente, in denen die Energie und das Gemeinschaftsgefühl spürbar waren – insbesondere bei Veranstaltungen, die sich konsequent um Inklusion, Nachhaltigkeit und eine bewusste Atmosphäre bemühten. Auf der anderen Seite war jedoch auch eine zunehmende Spaltung unter den Besucher:innen zu beobachten. Ein Teil des Publikums suchte gezielt nach tiefergehenden Erlebnissen, Gemeinschaft und einem bewussteren Umgang mit der Club- und Festivalkultur. Gleichzeitig stieg jedoch der Drogenkonsum, der oft mit einer stärker hedonistischen und weniger reflektierten Haltung einherging. Dies führte nicht nur zu Spannungen innerhalb der Szene, sondern auch zu Herausforderungen für Veranstalter:innen, die ein sicheres und respektvolles Umfeld schaffen wollten. Insgesamt spiegelt diese Entwicklung eine Zeit des Umbruchs wider, in der sich die Frage stellt, welche Werte und welche Richtung die Kultur in Zukunft prägen werden.

Kommt aufs Event an, Stone Techno war auf jeden Fall super.

Entspannt und ausgeglichen, doch leider durch junge alkoholisierte Menschen teilweise unangenehm und aggressiv.

Zu viele Gaffer, die die Stimmung mit ständiger Handy-Filmerei kaputt machen.

Kultiviert und gesellig.

Auf Festivals war es wie immer ausgeglichen. Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal ein Festival im Ausland erlebt (Paredes de Coura in Portugal). Der steigende Hedonismus mit jedem neuen Tag ist immer noch das Schönste an Festivals, wohl weil alle mit immer weniger Schlaf immer weniger Fucks geben. Klubs habe ich weniger besucht, aber die Stimmung hat sich für mich verändert. Das Miteinander hat sich seit Corona stark gewandelt, teilweise fühlt es sich kälter an. Floors harmonieren weniger, und es geht oftmals mehr darum, gesehen zu werden, als sich der vollständigen musikalischen Immersion hinzugeben. Die Faszination für den Moment, in dem man den Dancefloor betritt, fehlt vielen. Gleichzeitig hören sich zu viele Partys gleich an, und die Parties mit Alleinstellungsmerkmal sehen sich von Clubschließungen genauso bedroht wie die Clubs selbst. Ich bin froh, dass die Multisex jetzt im Tresor stattfindet.

Teilweise sind die Menschen in Clubs nicht genug im Moment, zu viel Fokus aufs Aussehen.

Fed up with Mackers in Queer Safe Spaces.

Angespannt, teils kommerzieller. Viele Handys auf den Tanzflächen, vieles findet gefühlt für Instagram statt.

Ballermann 2.0

Stressige Menschen und stressige Musik.

Ausgelassen, weniger voll als vor Corona, musikalisch: hemmungsloser, schneller Techno und Trance à la Sachsentrance, Differenzierung auf einzelnen Festival-Floors kaum vorhanden.

Debatten und Boykottaufrufe sowie fehlende politische Positionierungen und Solidarisierungen haben die Landschaft des Nachtlebens, von Festivals und Clubs verändert. Besonders in Berlin ist das spürbar. Das Ende vieler größerer Institutionen stand und steht aus unterschiedlichen Gründen bevor, dafür gibt es viele neue Kollektive, die vor allem in diesem Jahr aus dem Boden geschossen sind, viele Community-Projekte bekommen mehr Zulauf, da das Bewusstsein von Clubkultur als nicht-individualistischer Praxis in den Mittelpunkt rückt, die Clubkultur als kollektives politisches Tool mehr Aufmerksamkeit erhält.

Nicht mehr ganz so toll wie früher, DJs und die Musik lassen stark nach.

Teuer, weniger los, keine Freitag-Montag-Partys mehr.

Wo die eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Für die Akteure ist die Situation hart, für den Gast unverändert.

Allgemein: Harmonisch.

Mega Zusammenhalt! Eine Familie!

Länger, mehr Drogen. Es muss für viele Menschen, glaube ich, richtig knallen oder aber nostalgisch sein, mit Musik von vor zehn Jahren, überspitzt formuliert.

Für Veranstalter:innen und Clubbetreiber:innen relativ angespannt und besorgt. Durch den finanziellen Druck gibt es weniger die Möglichkeit, programmatisch Spannendes zu buchen. Ein Booking muss vor allem funktionieren. Wobei es auch Hoffnung und Motivation gibt, das Nachtleben so zu gestalten, dass es ein schöner und wichtiger Ort für viele Menschen sein kann. Besucher:innen sind in meinen Augen relativ ausgelassen. Allerdings habe ich auf den größeren Festivals und Clubs den Eindruck, dass man weniger Rücksicht aufeinander nimmt und die Club-Etikette fehlt. Auch habe ich den Eindruck, dass sich ein Publikum wenig dafür begeistern lässt, einem längeren DJ-Set zuzuhören, das sich entwickelt und nicht nur Hands-Up-in-the-Air-Momente kreiert. Irgendwie scheint mir, dass es implizit den Druck für den DJ gibt, Banger um Banger spielen zu müssen, um das Publikum bei der Stange zu halten.

Ich finde, dass leider viel zu viel Hardstyle unterwegs ist und der klassische Techno verstummt.

Sad, but happy.

Zu schnell!

Hart, aber Herzlich.

Beschissen wäre noch geprahlt!

Sehr unterschiedlich, weil die Szene gefühlt immer weiter auseinander driftet.

Sehr gemischt, teilweise überraschend positive Erfahrungen gemacht an Abenden und Orten, wo ich es nicht erwartet hätte (Umsichtigkeit, Ausgeglichenheit der Crowd, gemeinsamer Genuss der Veranstaltung), ansonsten leider oft auch eine komische Mischung aus „Egal-Haltung”, irgendwie respektlos, viel Egoscheiß etc., teilweise irgendwie auch gelangweilte Stimmung.

Angespannt, sparsam, durchwachsen.

Es liegt Magie in der Luft.

Aufgeheizt, gereizt und leider nur selten solidarisch.

Nicht mehr so gut wie früher.

Bedauerlicherweise bedrückt.

Mittelmäßig.

Gut, finde es toll, dass es immer mehr Events gibt und die Szene auch wächst, schade finde ich, dass so viel von Mitfeiernden gefilmt wird.

Eigentlich richtig cool, nur die Leute werden rücksichtsloser.

Ausgelassen, atemberaubend, gesellig, liebevoll, befreiend.

Die Clubszene verändert sich durch das neue Ausgehverhalten der Next Generation. Viele Institutionen haben verpasst, hervorzuheben, wofür sie stehen, und hasten jetzt dem Zeitgeist hinterher.

Unfassbar geil – coole Leute und unfassbar viele tolle neue Tracks.

War schon echt krass, am krassesten war die Loveparade.

Was war 2024 die größte Herausforderung für Clubs, Festivals und die anderen Akteur:innen der Szene?

Steigende Preise, verwöhnte Jugend.

Den Preisen standzuhalten und nicht insolvent zu gehen.

Gentrifizierung, Inflation, Krieg und all seine Konsequenzen, Kommerzialisierung.

Der Schock war groß: Das Nachtiville 2025 musste abgesagt werden, weil nicht genügend Tickets verkauft wurden. Für meine Freunde und mich, leidenschaftliche Nachti-Fans, war das eine äußerst traurige Nachricht – noch vor ein paar Jahren wäre so etwas unvorstellbar gewesen. Beeindruckend ist jedoch, wie reflektiert das Team des Nachti mit dieser Situation umgeht. Dennoch scheint die Zukunft für Festivals dieser Art insgesamt eher schwierig zu sein.

Die wachsende Kommerzialisierung der elektronischen (Sub-)Kultur und der damit steigende Druck für kleinere Läden, sich mit lokalen, kleineren Bookings über Wasser zu halten.

Sich bei einem Überangebot mit Qualität durchzusetzen.

Die überall gestiegenen Kosten nicht auf dem Rücken der Besucher zu erwirtschaften.

In Stuttgart: Beef zwischen sogenannten offiziellen, kommerziellen Clubs und alternativeren Veranstaltungsorten mit Partybetrieb.

TikTok.

Gestiegene Kosten. Inflation. Boykottaufrufe.

Geld. Die Mieten und Fixkosten sind nicht mehr zu bezahlen.

Dass es zu viel ist. Wir brauchen keine Festivals mit mehr als 1000 Leuten und wir brauchen auch nicht 1000 Festivals, die sich ausschließlich darauf konzentrieren, die angesagtesten DJs zu buchen und am Ende ein Video der Party mit irgendwelchen Drops und einer tobenden Menge auf YouTube hochzuladen. Schlechte Festivals tragen genauso zum Clubsterben bei wie immer mehr Sonntagspartys, wenn man Montag arbeitet.

Zu wenig musikalische Vielfalt.

Tickets zu verkaufen, weil es ein Überangebot gibt.

Steigende Preise, fehlendes Publikum, zu hohe Erwartungen.

Konsum von Drogen wie GHB/GBL.

Zu hohe Fees für zu gehypte Artists.

Die Leute ballern nur noch (billige Chemos) und trinken oft nur noch Wasser oder mal ’ne Limo für den Geschmack – Getränkeeinnahmen sinken drastisch, und die Preisspirale dreht sich weiter.

Nach jeder geilen Party wird am nächsten Tag direkt auf Instagram geschaut, wo es noch überall geil war. So vergessen Leute schnell die geilen Partys, und es geht immer mehr um dieses schnelle Konsumieren, das uns die sozialen Medien bringen.

Ausreichend Vorverkauf generieren.

Schafft mal ein Event, Motto, Raum, Festival, Line-up oder Party-Infrastruktur, die so viele finite Szenebetrachtungen- und Ideologien gleichzeitig bedienen kann. Die TikTok-Generation wird sich nächstes Jahr wahrscheinlich eher nicht auf die Nation of Gondwana verirren, allerdings vielleicht ein paar Hain-Regulars wegen Ben Klock und Chris Liebing aufs Hive? Szene-interne Kulturen sollten wieder näher Schulter an Schulter (anstatt Ellenbogen an Ellenbogen) auf dem Floor stehen, um eine chronologische Lücke mit ein bisschen mehr Austausch anstatt noch mehr Wut zu füllen.

Das Gleichgewicht zwischen Anspruch, Organisation und Nachfrage.

Die ganzen Spinner in der Welt zu ertragen und ob des Starrsinns zwecks Schuldenbremse nicht das Strobo bald ausknipsen zu müssen.

Die vielen neuen Leute.

Menschen werden immer spontaner, somit der Vorverkauf immer schwieriger.

Wirtschaftlicher Druck durch Inflation, Mitarbeitermangel, wenig Publikum, politische Diskussionen, Boykottaufrufe, Cancellations.

Eindeutig die steigenden Preise und das Ende einiger wundervoller, freier und offener Orte, wie des IfZ oder des Watergate.

Zu viele Leute am Handy.

Eigentlich die akute Bedrohung (nicht nur von Clubs) durch AfD und Kürzungen und Inflation und gestiegene Kosten und, und, und. Erschwerend kommt hinzu, dass alle Kapazitäten, die in die Bekämpfung dieser Bedrohungen gesteckt werden sollten, von der Beschäftigung mit irgendwelchen bescheuerten Boykottkampagnen aufgefressen werden. Aber hey, es hilft den Leuten in Gaza ja so unglaublich viel, wenn irgendwo in Deutschland ein (oder mehrere) linker (Techno-)Club zumacht.

Die DJs zu engagieren wie noch vor zwei oder fünf Jahren. Durch Social Media haben viele DJs große Bekanntheit erreicht, viele Clubs können sich die Gagen nicht mehr leisten.

Ins Plus zu kommen. Hohe Gagen bei weniger Bereitschaft des Publikums, fairen Eintritt zu bezahlen.

Der schreckliche Trend, dass alle DJs immer schneller und härter spielen. Die Qualität geht verloren.

Es war so schwer wie lange nicht mehr für subkulturelle Akteur:innen, Angebote zu schaffen. Andererseits wurden „Business Techno”-Veranstaltungen vermarktet und gepusht. Es scheint, als müssten Veranstaltungen nach einem bestimmten kapitalistischen Schema geplant werden, um hohe Besucher:innenzahlen zu bekommen.

Dass viele Leute nur in große namhafte Clubs gehen wollen und kleinere Clubs mit weniger bekannten Bookings kaum Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Oft waren die Floors einfach sehr leer.

Unbeständiges Wetter.

Preissteigerungen allerorten. Mehr Notwendigkeit der Professionalisierung (die dann dauerhaft mehr Geld kostet) durch stärkere Verantwortungsübernahme von Clubs und Festivals einerseits (durch z.B. Awareness-Teams) und mehr Reglementierung und Aufmerksamkeit von Ämtern für Regelbrüche (z.B. Rauchverbot). Nahostkonflikt und Klima der Angst durch Cancellings + Boykotte. Die Ungewissheit, wie viele Gäste wohl kommen werden. Der Bruch mit der Immer-Weiter-und-Größer-Perspektive aus 2019. In einem Wort: Notwendige Transformation von einer Prä-Corona-Clubkultur in eine Post-Corona-Clubkultur als anhaltende Herausforderung.

Zu viel Politik überall.

Die sinkenden Besucherzahlen und dazu die kürzere Zeit, die diese im Club verbringen. Und der dadurch geringere Getränkekonsum an der Bar.

Die größte Herausforderung für Clubs und Festivals 2024 war der Balanceakt zwischen steigenden Kosten und wirtschaftlicher Unsicherheit. Energiepreise und Personalaufwand zogen an, während gleichzeitig das Verlangen der Gäste nach nachhaltigen und einzigartigen Erlebnisse immer größer wurde. Dazu kam der harsche Konkurrenzkampf, bei dem sich jede Veranstaltung durch etwas Besonderes abheben musste.

Wachbleiben.

Wirtschaftskrise, BDS, BSW.

Wie Awareness bezahlen und ermöglichen in einem kleinen, selbstorganisiert ehrenamtlichen Club, wenn es nicht mal Kommerzclubs hinkriegen?

It’s hard to impress audiences this time when it’s so easy to travel to see your favorite artist. In 2024 I think that the biggest challenge was to create a club party or festival that is at the same time popular and elite.

Die größte Herausforderung bestand darin, sich mit der politischen Lage auseinanderzusetzen – und unterstützend und inklusiv zu bleiben, ohne die dringenden sozialen und politischen Themen der Zeit zu ignorieren.

Das Auseinanderdriften der Szene. Jung und Alt feiern nicht mehr zusammen die gleiche Musik, und es ist schwer, ein Programm zusammenzustellen, das alle Generationen glücklich macht.

Wiederum das Zusammenführen der verschiedenen Generationen und verschiedener Weisen, zu feiern. Die Ausfallzeit durch Corona hat ein Loch in die Dancefloor-Etikette gerissen. Einfinden in komfortable Räume durch positives und respektvolles Miteinander will gelernt sein.

Eine Schwierigkeit lag darin, dass sich viele Clubs und Veranstalter nur zögerlich weiterentwickeln wollen und wenig Offenheit gegenüber neuen Ansätzen zeigen. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Themen wie Diversität, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung immer mehr Bedeutung gewinnen, äußern sich manche Akteur:innen nur unzureichend zu relevanten Entwicklungen im Weltgeschehen. Das kann insbesondere für eine Szene, die sich oft als progressiv versteht, als Widerspruch wahrgenommen werden.

Macker.

Am Leben zu bleiben und nicht aufzugeben.

Wie man mit so viel schlechter Musik klarkommen soll.

Die Leute wollen keine gut kuratierten Line-ups, sondern große Namen, die sie kennen.

Zu hohe Gagen von angesagten Newcomer:innen und zu wenig Nachfrage bei den Altgedienten der Szene.

Zu viel Alkohol ist gefährlich.

Was war 2024 die größte Herausforderung für dich persönlich?