Steffi & Virginia: Neues Album angekündigt

Steffi & Virginia kündigen ein neues Album an: Patterns of Vibration erscheint am 25. April auf Dekmantel. Der erste Track „Stab Stealer” ist ab heute verfügbar. Das Album umfasst acht Tracks und sei eine „Feier der fröhlichen Momente”, wie Steffi und Virginia schreiben.

Im gemeinsamen Candy-Mountain-Studio in Portugal soll Patterns of Vibration in drei Monaten entstanden sein. Inspiriert wurden die Panorama-Bar-Residents von Steffis 50. Geburtstag und der gemeinsamen Leidenschaft für ekstatische musikalische Erlebnisse.

Steffi und Virginia gehören zu den prägenden Figuren der europäischen House- und Technoszene. Sie arbeiteten erstmals 2010 für die EP Reasons zusammen. Seitdem verbindet sie nicht nur eine enge kreative Partnerschaft, sondern auch langjährige Residencys in der Panorama Bar.

Steffi x Virginia – Patterns of Vibration (DKMNTL108)

VÖ: 25. April 2025

Verfügbare Formate: Digital, Vinyl

Tracklist

01. Touching – U

02. Under This World

03. In The Morning

04. Nightflight

05. O – Release

06. Walk With Me

07. Stab Stealer

08. 4- Hit