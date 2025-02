AI in der Musik: Hans Zimmer, Max Richter und weitere Künstler:innen veröffentlichen „Silent Album”

Mehr als 1.000 Musiker:innen haben ein „Silent Album” veröffentlicht. Unter dem Titel Is This What We Want? protestieren unter anderem die Komponisten Hans Zimmer und Max Richter gegen geplante Urheberrechtsänderungen in Großbritannien.

Auch Künstler:innen wie Damon Albarn oder Annie Lennox sind Teil der Kampagne. Sie warnen davor, dass die vorgeschlagenen Änderungen des Urheberrechtsgesetzes die Lebensgrundlage von Musiker:innen gefährden. Es würde KI-Unternehmen ermöglichen, die Arbeit von Künstler:innen auszunutzen, um mit ihnen zu konkurrieren, so die Kampagne.

Der Hintergrund: Die britische Regierung plant ein „Opt-out”-System, das es KI-Entwickler:innen ermöglichen würde, urheberrechtlich geschützte Werke ohne vorherige Erlaubnis zu nutzen – außer die Künstler:innen gehen aktiv dagegen vor. Kritiker:innen befürchten, dass das die Rechte von Musikschaffenden drastisch einschränken könnte, während KI-Unternehmen profitieren.

Hinter der Kampagne steht Ed Newton-Rex, der ehemalige Vizepräsident für Audio beim KI-Unternehmen Stability AI. 2023 verließ er die Firma aufgrund von Bedenken, dass urheberrechtlich geschütztes Material ohne Erlaubnis verwendet wurde. Newton-Rex hat seitdem Fairly Trained gegründet, ein Non-Profit-Unternehmen für KI, das ausschließlich mit zugelassenen Inhalten arbeitet.

Im Vergleich dazu hat die EU im vergangenen Jahr den sogenannten AI Act verabschiedet. Er sieht ebenfalls ein „Opt-out”-System für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke im KI-Training vor. Allerdings stellten große Musikunternehmen wie Sony Music Group und Warner Music Group daraufhin klar, dass die Nutzung ihrer Musik ohne ausdrückliche Genehmigung unzulässig ist.