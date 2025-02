Pratersauna: Wiener Club eröffnet unter neuer Führung

Am 7. März eröffnet die Pratersauna mit einem neuen Betreiber. Der gebürtige Berliner Sebastian Müller-Klasz übernimmt die Wiener Veranstaltungslocation und baut sie derzeit um. Als bisheriger Betreiber zieht sich Martin Ho aus der Clubführung zurück.

„Die Clubszene hat sich in den letzten Jahren gewandelt, und die Anforderungen sind gestiegen”, so Müller-Klasz in einer Pressemitteilung. „Unser Ziel für die Pratersauna ist es, einen lebendigen Raum zu schaffen, der sowohl als Open Space als auch als Art Space fungiert und in dem sich jeder willkommen fühlt.”

Sebastian Müller-Klasz wird neuer Betreiber der Wiener Pratersauna (Foto: Presse)

Ein neues Gesamtkonzept sei geplant, um eine ganztägige Nutzung der Räume zu gewährleisten. Die Dachterrasse des Clubs werde so zu einer „Sauna- und Wellnessoase”, heißt es. Zusätzlich habe man bereits die mittlere Bar entfernt und Lounge-Möbel auf Sandbasis aufgestellt Außerdem soll ein „detailliertes Awareness-Konzept” das Erlebnis weiter verbessern und dafür sorgen, dass die Pratersauna „zu einer Wohlfühloase für alle Gäste” wird.

Foto: Dominik Krenn

Die neue Pratersauna eröffnet am Wochenende des 7. und 8. März. „Neben einem abwechslungsreichen Programm werden wir nicht nur ein beeindruckendes Line-up mit nationalen und internationalen Künstlern präsentieren, sondern auch den kreativen Köpfen der Stadt sowie Festivals eine neue Heimat bieten”, so Müller-Klasz.

Für alle, die sich bereits vorab in der Clublocation im Wiener Prater umschauen wollen: Am 28. Februar und 1. März findet das Pre-Opening „Fast fertig: Rave is back” statt. Acts wie Serafin, DJ Periodt, Holy Lolly, Takt 130, Tham oder High Voltage treten auf.