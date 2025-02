Lübeck: Rave gegen Rechts vor der Bundestagswahl

In Lübeck findet am 22. Februar, einen Tag vor der Bundestagswahl, ein Demorave gegen Rechts statt. Unter dem Motto „Bass gegen Hass” soll ab 18 Uhr auf dem Marienkirchhof in der Innenstadt getanzt werden. Das Kulturbündnis der Hansestadt Kein Spaß mit Nazis will mit dem Open-Street-Rave ein klares Statement für eine weltoffene, demokratische Gesellschaft abgeben.

Mit Bühnentrucks und DJs wie Kryçic, Enomaly, Maroush sowie weiteren Acts unterstützt das Superkunstfestival die Veranstaltung. Die Positionierung gegen Faschismus wird das Schauspiel-Ensemble des Theaters Lübeck mit Redebeiträgen vertiefen.

„Wir als Kulturakteure haben den klaren Auftrag, ein Zeichen zu setzen, und laden alle ein, mit uns gemeinsam für die Demokratie einzustehen”, so Malte Lachmann, Schauspieldirektor des Theaters Lübeck und Mitinitiator des Bündnisses. „Freiheit und Demokratie waren schon immer die besten Wegweiser für eine weltoffene Gesellschaft, und die Kultur ist ihre lobende wie mahnende Stimme.”