Boo Williams: Spendenaktion für House-Legende gestartet

Die House-Legende Boo Williams hat kürzlich auf Instagram von gesundheitlichen Probleme berichtet und um Unterstützung gebeten. Der aus Chicago stammende DJ und Produzent teilte mit, dass er an Leber- und Lungenbeschwerden leidet. Trotz voranschreitender Genesung und einer positiven Entwicklung sei er weiterhin auf finanzielle Hilfe für seine medizinische Behandlung angewiesen. Deshalb wurde ein Spendenaufruf gestartet. „Danke an alle, die mir helfen – ich schätze das sehr”, bedankte sich Williams nun in einem neuerlichen Video.

Boo Williams meldete sich via Videobotschaft aus dem Krankenhaus (Screenshot: Instagram @boowilliamsmusic)

Boo Williams ist eine der prägenden Figuren aus Chicagos House-Szene der Neunziger. Mit Veröffentlichungen auf Labels wie Relief Records, Rush Hour und seinem eigenen Imprint Boo Moonman etablierte er sich als innovativer Produzent und DJ. Sein unverwechselbarer Sound beeinflusste Generationen von House-Musiker:innen weltweit. Zeitlose Tracks wie „Mortal Trance” und „Summer Love” verkörpern seinen einzigartigen Stil.