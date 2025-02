Posh Isolation: Dänisches Label wird eingestellt

Das dänische Experimental-Label Posh Isolation wird nach 16 Jahren eingestellt. Das gaben die Gründer, Christian Stadsgaard und Loke Rahbek, bekannt. Seit 2009 erschienen knapp 300 Veröffentlichungen auf Posh Isolation, die neben Pop Bereiche wie Metal, Noise, und Punk erkundeten und sich meist im Post-Club-Spektrum verorteten. Künstler:innen wie Varg2™, Rahbek als Croatian Amor oder Lust For Youth veröffentlichten hier wegweisende Werke.

So erschienen auf dem Label etwa Croatian Amors Ambient-Album The World (2013) oder Varg & Blaedees experimenteller Trap-Track „Perfect Violation”.

„Wir wissen nicht mehr, was es bedeutet, 2025 ein Plattenlabel zu sein”, so Stadsgaard und Rahbek. Vielleicht könne Posh Isolation jetzt zu dem werden, was es immer war: „ein funktionierendes Kollektiv”, so die Labelgründer.

Zum Abschied des Labels finden zwei Events in Kopenhagen statt – alle Infos findet ihr hier.