„Not Going Home”: Fotobuch zeigt 90s-Raver nach dem Club

Mit Not Going Home ist ein Fotobuch über Afterhour-Momente in der britischen Clubkultur der 1990er erschienen. Der Fotograf Mischa Haller hat dafür Raver:innen nach ihrem Clubbesuch festgehalten. Das Buch ist bei British Culture Archive erschienen und hat 47 Seiten.

Nachdem Haller als Clubfotograf in Paris und London gearbeitet hatte, kam ihm die Idee, die Glücksmomente nach einer Clubnacht festzuhalten. „Die Bilder fangen das Gefühl ein, wenn man sich wünscht, die Nacht würde nie enden”, so Haller.

Im Jahr 1998 reiste er durch verschiedene britische Städte wie Leeds, Brighton, Birmingham, Edinburgh und Cardiff, um Menschen zu fotografieren, die noch vom Rausch der Clubnacht getragen wurden. Dabei feierte er nicht selbst, sondern stand frühmorgens auf, um die Straßen vor den Clubs zu erkunden.

Das Buch zeigt nicht nur die Gesichter einer Szene, sondern auch eine Epoche der Sorglosigkeit und des kollektiven Erlebens. „Niemand hatte ein Handy in der Hand und niemand machte Selfies. Alles wirkte ein bisschen unbeschwerter als heute”, so Haller.

Not Going Home ist bei British Culture Archive erschienen.