Zukunft: Zürcher Club schließt nach 20 Jahren

Der Club Zukunft in Zürich schließt. Die letzte Party in der Dienerstrasse 33 findet am 23. März im Rahmen eines 33-tägigen Closing Festivals statt, das am 19. Februar beginnt.

Nach 20 Jahren schließt die ikonische Lokalität im Langstrassenviertel für immer die Türen. Die Zukunft hat die Musik- und Kulturlandschaft der Stadt geprägt und gilt als einer der herausragenden Clubs Europas, der durch musikalische Diversität und seine intime Größe hervorstach. Das Gebäude weicht einem Neubauprojekt.

Das Closing Festival lässt die vergangenen zwei Jahrzehnte mit einem unfangreichen Programm aus Konzerten, Live-Performances und Clubnächten Revue passieren. Es bringt weit über 300 Künstler:innen zusammen.

Bespielt werden sämtliche hauseigenen Venues – der Club Zukunft, die Waxy Bar, die Bar3000 sowie die Box – von mehr als 300 Acts. Zürcher Künstler:innen, Musiker:innen, Kunst- und Kulturschaffende sind ein integraler Bestandteil des Festivals – so wie in den vergangenen 20 Jahren.

Macher:innen, Mitarbeiter:innen und Besucher:innen der Zukunft im Jahr 2019 (Foto: Zukunft)

Der Zukunft ging es immer darum, House und Techno zu anderen Musikrichtungen in Beziehung zu setzen. So finden beim Closing Festival Jazz, Indie, Disco und Soul statt. Zu den Gästen gehören der 90-jährige Jazzmusiker und Elektronikpionier Bruno Spoerri, der mit Perkussionist Julian Sartorius und dem Ritual-Groove-Pianisten Nik Bärtsch auf der Bühne steht. Auch Electronic-Pop-Pionierin Palma Ada, Songwriterin Evelinn Trouble und die Bands Sonic Boom oder The Underground Youth sind vertreten.

Das Club-Program vereint internationale Acts wie Âme, Seth Troxler, Sonja Moonear, DJ Hell, Herbert, Mano Le Tough oder Gerd Janson. Aus Zürich sind etwa Adriatique, Jamira Estrada, Sassy J, Jimi Jules, Jenny Cara, 2M, Alex Dallas und Kalabrese vertreten.

Der Club Zukunft in Zürich (Foto: Dimitri Sigrist)

Die Zukunft wurde 2005 von Alex Dallas, Dominik Müller, Markus Ott, Michi Vollenweider, Miguel Castro und Sacha Winkler (Kalabrese) eröffnet und wurde bald zu einem der angesehensten Clubs Europas, der für puristischen House und Minimal stand. Künstler:innen wie Jimi Jules, Kalabrese, Jenny Cara, Fai Baba, Hermanos Gutiérrez und Adriatique haben hier ihre Karrieren begonnen.

Questlove, Nina Kraviz, Peggy Gou, Moodymann, Nicolas Jaar, Theo Parrish, Jane Fitz, Robert Hood, Kruder & Dorfmeister, Floating Points, DJ Harvey, Dixon oder Ricardo Villalobos gehören zu den DJs, die dort aufgetreten sind.

Auch Grafik und Design spielten eine große Rolle bei der Zukunft: Herausragende Persönlichkeiten der Schweizer Kunst-, Fotografie- und Grafikszene haben an der Dienerstrasse 33 ihre Handschrift hinterlassen.

Die Zukunft unterstrich auch die Bedeutung des Musikjournalismus: Im Zukunft Zine erschienen regelmäßig Interviews und Porträts der im Club auftretenden Künstler:innen.

Einen Einblick in den Clubbetrieb der Zukunft gibt diese Reportage der NZZ.

