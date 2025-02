Joye Mitarakis: DJ und Labelbetreiber verstorben

- Advertisement -

Joye Mitarakis ist verstorben. Der Club der Visionaere gab die Nachricht bekannt und würdigte ihn als langjährigen Weggefährten. Am vergangenen Sonntag versammelten sich Freund:innen zu einer Gedenkfeier auf der Berliner Hoppetosse. Die genauen Umstände seines Todes wurden nicht bekanntgegeben.

Mitarakis interessierte sich bereits in seiner Jugend fürs Musizieren: Mit 13 Jahren entdeckte er das Schlagzeugspielen für sich, wenig später spielte er in einer Ska-Punk-Band. 2003 fand er schließlich seinen Weg zur elektronischen Musik und begann in den frühen 2000er Jahren in renommierten Clubs in seiner Heimat Chile aufzulegen. Ein Besuch in Deutschland vertiefte sein Interesse an Vinyl und der hiesigen Clubkultur, woraufhin er begann intensiver Platten zu sammeln und 2009 nach Berlin zog.

Dort entwickelte er sich schnell zum einem festen Bestandteil der Clubszene. In den folgenden Jahren spielte er regelmäßig in der Hauptstadt und auf Partys in Städten wie Ibiza, Barcelona, Oslo oder Innsbruck. Neben seinen Auftritten führte er sein eigenes Label Piros, das sich vor allem (Tech-)House und Minimal widmete, und organisierte Label-Showcases im Club der Visionaere.

Hört hier einen Mix von Joye Mitarakis aus dem Club der Visionaere von 2011.