Chicago bekommt eine eigene eine Branchenmesse für elektronische Musik mit Fokus auf Community und lokale Netzwerke. Am 26. April wird die Chicago Electronic Music Conference Premiere im Ramova Theatre feiern. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Networking, Panels und Gear-Demos.

Die Konferenz richtet sich an Profis und Enthusiast:innen gleichermaßen und will die Szene von Chicago durch Austausch und Weiterbildung stärken. „Wir haben enorm von der Zusammenarbeit und dem Mentoring in Chicagos Tanzszene profitiert. Jetzt wollen wir Künstler:innen die Werkzeuge geben, ihre Visionen zu verwirklichen”, schreibt Mitgründer John Rynecki.

In den Neunzigern galt die Winter Music Conference in Miami als wichtigster Branchentreff für elektronische Musik, bevor sie sich nach der Übernahme durch den Veranstalter Ultra Festivals stark in Richtung EDM entwickelte. Heute ist das Amsterdam Dance Event (ADE) global tonangebend. In Berlin versucht man seit 2023, das Berlin Dance Music Event (BDME) auf die Beine zu stellen.