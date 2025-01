Tomorrowland: Line-up angekündigt

Das Tomorrowland hat ein hochkarätigen Line-up bekanntgegeben, darunter Job Jobse, SPFDJ, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Solomun, VTSS und andere. Das Festival findet an zwei Wochenenden statt: vom 18. bis zum 20. Juli und vom 25. bis zum 27. Juli.

Das belgische Festival verteilt bis zu 400.000 Besucher:innen auf 16 Bühnen und verfolgt eine einzigartige visuelle Ästhetik. Dieses Jahr steht alles unter dem Motto „Orbyz” – eine faszinierende Welt aus Eis und fantasievollen Kreaturen soll geschaffen werden.

Stages wie Exhale, Teletech, He.She.They und Smash The House kehren ins Tomorrowland zurück, und auch neue Kollektive sind dabei, beispielsweise Andromedik Invites mit Drum’n’Bass.

Job Jobse tritt zum ersten Mal überhaupt dem Tomorrowland auf, ebenfalls zum ersten Mal dabei sind Aaron Hibell, Acid Asian, AK SPORTS, Antdot, BL3SS, Bora Uzer, CYRIL, Helena Lauwaert, NOVAH, Pegassi, Samm, Swimming Paul und VIDO.

Die Tickets aus dem Presale am 25. Januar sind bereits vergriffen – die 200.000 Tickets waren in Rekordzeit ausverkauft. Der allgemeine Kartenverkauf beginnt am 1. Februar um 17.00 Uhr MEZ. Weitere Informationen zum Ticketverkauf findet ihr unter diesem Link.

