[REWIND2024]: Die besten Mixe des Jahres

Konduku RA.967 (Resident Advisor)

„I wanted to have a coherent mix that I’ll still enjoy listening to in five years”, sagt Konduku über seine anderthalb Stunden für Resident Advisor. Zwar erschien das Set erst im Dezember, den Zeittest dürfte es aber trotzdem bestehen. Während vielerorts Tech-House- und Minimal-Revivals verzweifelt herbeigeschrieben und also auch -gewünscht werden, legt Ruben Üvez einfach mal los. Und zeigt einmal mehr, was den Nous’klaer-Künstler als Producer und DJ auszeichnet: Geduld, Tiefsinnigkeit und ein Hang zur Psychedelik, der auf der Tanzfläche keine Klischees bemühen muss. Mit ausladenden Übergängen frönt der Niederländer seiner Interpretation von Techno, die sich nicht durch unerbittliches Kick-Geballer, sondern durch einen immer intensiver werdenden, vom Bass bestimmten Groove auszeichnet. Maximilian Fritz